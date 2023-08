El verano de 2023, uno de los más trágicos en violencia machista de los últimos 20 años, con 16 asesinadas

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En concreto, en julio y en agosto se han producido ocho casos cada mes, aunque el último de ellos aún está pendiente de confirmación oficial por parte de la Delegación del Gobierno después de que un policía retirado que estaba atrincherado desde este miércoles por la mañana en Alzira (Valencia) haya presuntamente matado a su exmujer y se haya quitado la vida posteriormente, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. "Puede ser uno de los más graves (el verano)", ha señalado Lorente.

Las cifras de estos meses son las más altas de todo el año 2023, ya que hasta ahora era enero, mes en el que también hay un periodo vacacional por la Navidad, el que registraba mayor número de casos con un total de siete. El resto de los meses del año registran cifras inferiores, como febrero y marzo con dos fallecidas, abril y junio con cuatro y mayo con cinco.

Para alcanzar datos como los registrados hasta este 31 de agosto de 2023 hay que retrocer hasta 2018, cuando murieron 16 mujeres por violencia de género en los meses de julio y agosto. También en 2003 se registraron 16 fallecidas en julio y agosto, mientras 2006 es el año que más víctimas mortales registra con 17.

Según ha indicado Lorente los factores estacionales que tienen lugar en temporadas como en verano o en Navidad se producen alrededor de la convivencia, momento en el que "de una manera más directa puede afectar a la percepción que tiene el agresor de lo que es el control de la mujer".

CAMPAÑAS Y PROTOCOLOS PROACTIVOS EN SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES

Por todo lo descrito anteriormente, Lorente ha expuesto la necesidad de hacer campañas y desarrollar protocolos proactivos "para poder empezar a trabajar en todo lo que es la respuesta y la prevención e incluso la protección" en los lugares donde se encuentran las víctimas. "No son solo en las comisarías de policía, ni en los juzgados, porque ahí las denuncias representan un 30% de toda la realidad. El 100% de las mujeres maltratadas, antes o después, están en los servicios sanitarios y en muchos servicios sociales", ha agregado.

Respecto a las edades en las que se han porducido la mayoría de los asesinatos este año (31-40), ha declarado que hay una mayor incidencia en la edad en la que la respuesta y los conflictos adquieren una intensidad mayor.

No obstante, Lorente ha afirmado que en un estudio general hay una incidencia, tanto en edades muy elevadas como en muy jóvenes. "Son matices que tenemos que considerar, pero no son los factores que definen la violencia", ha concluido.

El NEGACIONISMO, UN FACTOR "NOVEDOSO" QUE INFLUYE EN LA RESPUESTA DEL AGRESOR

Por otro lado, respecto a otro tipo de factores que influyen en los asesinatos machistas, ha destacado el término "novedoso" del negacionismo en la violencia de género, que, a su juicio, facilita una "respuesta violenta" por parte de los agresores.

"Esa carga emocional que se ha lanzado, especialmentede el de las instituciones con el mensaje negacionista de Vox y respaldado por el PP con sus pactos y con sus medidas y luego potenciado por muchos medios de comunicación, al final está cargando de ira y está facilitando esa respuesta violenta por parte de los agresores", ha alertado.

En esta misma línea, ha apuntado que "ahora mismo" existen hombres que "están pensando en matar a sus mujeres", declaración que ha explicado que "puede parecer una barbaridad", pero que los hay que "están más cerca" de dar ese paso.

Finalmente, ha mostrado su preocupación por el "factor del paso a la acción". "Estudios demuestran que existe ese efecto de refuerzo, que no es que alguien que no va a matar ni va a usar la violencia de repente la use. Se trata de alguien que ya está pensando seriamente en matar a su mujer y se ve reforzado en su idea cuando ve que otro hombre ha conseguido lo que él está pretendiendo conseguir", ha concluido.