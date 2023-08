BNP Paribas se apunta para impulsar inversiones relacionadas con nearshoring

México es la economía número 15 a nivel global, por sí mismo brinda importantes oportunidades de inversiones, es muy relevante, y con el nearshoring, las tendencias de crecimiento a largo plazo son muy buenas, destacan Aurélien Nicolas, nuevo director general de BNP Paribas México, y Elidio Maniero, director de Mercados Globales del banco.

En conferencia de prensa para hablar de los proyectos a largo plazo por parte del banco que destaca como una de las principales instituciones de Europa con operaciones en 65 países, los directivos destacaron las áreas en las que ven potencial de crecimiento, como la automotriz —la cual atraerá inversiones y crecimiento de otros componentes—, el sector químico, energético y de energías renovables, ente otros.

No obstante, aclaran que su interés por México no se da solo a raíz del nearshoring, ya que no es exclusivo de México, pero sí visualizan que “el país tienen muchas fortalezas para sacarle provecho al fenómeno, hay áreas de oportunidad”.

Adicional a la ventaja geográfica —por la cercanía con el mayor mercado de América—, resaltan que México tiene más de 50 tratados con diferentes países, lo cual implica que el país “tiene mucho potencial”, aseguran.

Pero eso no es todo, está también el acceso a los océanos, la mano de obra calificada a un costo razonable, las posibilidades de producción de energías limpias, explican Nicolas y Maniero, como factores que consolidan la apuesta de la institución de origen francés para invertir e impulsar negocios en México.

Recordaron que esta es la tercera etapa de presencia del banco, y a partir de la obtención de licencia de banca múltiple en 2021 proyectan un crecimiento de sus operaciones a mediano y largo plazo.

Esto implica que impulsan relaciones comerciales desde hace décadas y a partir de la obtención de la licencia en 2021 ahora ya ofrecen soluciones a sus clientes; sin embargo, cabe aclarar que —de momento— mantienen su apuesta por los clientes corporativos.

BNP Paribas Elidio Maniero, director de Mercados Globales de BNP Paribas y Aurélien Nicolas, nuevo director general de BNP Paribas México. (Foto: Cortesía)

Es decir, BNP tiene posicionamiento con grandes empresas, y no llegan al segmento de Pymes, aunque confían que haya más competencia en el mercado, ya sea de la banca tradicional o de las fintech, para que las compañías mexicanas tengan más acceso a los financiamientos bancarios.

Y esto lo hacen, aseguran, con un compromiso de sustentabilidad, pues en 2021 crearon un área especializada para acompañar a clientes a tomar decisiones que aceleren la transformación de sus modelos de negocios hacia una economía en bajas emisiones de carbono.

Así, BNP Paribas refrenda su compromiso de largo plazo con México como facilitador de soluciones financieras adaptadas a las necesidades locales del país, en particular en relación a la tendencia del nearshoring y de energía renovable.

Aurélien Nicolas explicó que través de su amplia oferta de servicios bancarios corporativos e institucionales, el banco ha apoyado en México grandes proyectos de inversión alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la organización.

“Tenemos un plan ambicioso y progresivo para el desarrollo de los negocios en el país. Nuestra visión es ampliar nuestra oferta de servicios y expandir nuestras capacidades. Trabajamos de cerca con nuestros clientes locales y globales en México para satisfacer sus necesidades financieras y promover su éxito a largo plazo y apoyarlos en sus transiciones hacia modelos de negocio cada vez más sostenibles” — Aurélien Nicolas, nuevo director general de BNP Paribas México

En tanto, Elidio Maniero, head de Mercados Globales México, aseguró que “BNP Paribas cuenta con la solidez y experiencia global para consolidarse localmente como un protagonista en el sector financiero nacional, promoviendo iniciativas que impulsen el crecimiento económico en México”.

Al tomar posesión como director general de BNP Paribas México, Aurélien Nicolas agradeció a Francisco Hernández Lozano, quien se desempeñó en el cargo en México desde el 2018 hasta marzo 2023.

Apuestas de BNP Paribas

En el mediano plazo, ampliarán su oferta local de productos.

Enfocados en la sustentabilidad

Hacia 2030, el financiamiento a fuentes de energía renovables será de por lo menos 40 mil millones de euros y representará 80% de su exposición crediticia al sector energético.

Se comprometen a una reducción al financiamiento para exploración y producción de crudo en 80%.

Etapas BNP en México