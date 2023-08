Portaltic.-Meta elimina 7.704 cuentas de Facebook relacionadas con una campaña de desinformación vinculada a las autoridades chinas

MADRID, 30 (Portaltic/EP)

La compañía dirigida por Mark Zukerberg ha identificado cinco operaciones de influencia encubiertas que infringían su política de comportamiento no auténtico coordinado. Entre ellas, se han encontrado tres redes originarias de Turquía e Irán dirigidas a usuarios de Turquía.

Asimismo, tal y como ha explicado Meta en su Informe sobre Amenazas Adversarias del segundo trimestre, también se han detectado "dos de las mayores operaciones" de influencia encubierta a nivel global conocidas a través de Internet. Por un lado, la campaña Spamouflage, desarrollada en China y, por otro, la ya conocida operación Doppelganger llevada a cabo en Rusia.

Según ha detallado Meta, la campaña identificada en China se basaba en publicar en redes sociales contenido con comentarios positivos sobre este país y su provincia de Xinjiang, al tiempo que incluía críticas a Estados Unidos y a las políticas de exteriores de países occidentales. Asimismo, esta campaña trataba de expandir contenido en contra de los medios y periodistas críticos con el gobierno chino.

En concreto, la red identificada se difundió en más de 50 plataformas, entre ellas, Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok y otras como Reddit o Vimeo. Siguiendo esta línea, se enfocó a distintas regiones a nivel global, como Estados Unidos, Taiwán, Australia, Reino Unido y Japón, entre otros.

Asimismo, fue llevada a cabo por operadores desde distintos puntos de China que, según la empresa matriz de Facebook, parecían disponer de acceso centralizado a Internet y a contenidos.

Además, tal y como ha podido conocer Meta en su investigación, estas actividades de desinformación se vinculan con personas asociadas a las fuerzas de seguridad chinas y, de hecho, también se asocian con la operación conocida como Spamouflage, que Meta ha intentado desarticular desde el año 2019.

Por todo ello, Meta ha eliminado 7.704 cuentas de Facebook, 954 páginas, 15 grupos y 15 cuentas de Instagram por violar su política contra el comportamiento no auténtico coordinado, enmarcado en esta operación de desinformación China.

Según ha explicado, se trata de cuentas falsas que publicaban contenido de desinformación en un horario regular y en distintos formatos para cada plataforma. Por ejemplo, Meta registró publicaciones con titulares como "¿Cuándo podemos deshacernos del 'cáncer' de la discriminación racial en Estados Unidos?" o "El bombardeo estadounidense de Nord Stream es el primer paso del 'plan de destrucción europeo'".

No obstante, Meta también ha indicado que, aunque se trata de una de las mayores operaciones de estas características que han identificado, las cuentas no consiguieron muchos seguidores. "No hemos encontrado pruebas de que esta red consiga una participación sustancial entre las comunidades auténticas de nuestros servicios", ha detallado la compañía.

Las tácticas utilizadas por estas cuentas falsas ha sido el uso de páginas de 'spam' con seguidores falsos que, según han explicado, probablemente procedían de granjas de seguidores falsos de Vietnam, Bangladés y Brasil.

Es decir, en todo caso, las cuentas que distribuían y publicaban el contenido de desinformación eran seguidas por usuarios que se encontraban fuera de los países que tenían como objetivo.

NUEVOS OBJETIVOS EN LA CAMPAÑA DOPPELGANGER

En cuanto a la campaña identificada en Rusia, conocida como Doppelganger, se trata de una operación que ya fue identificada por la compañía el año pasado y que buscaba expandir información falsa sobre la guerra en Ucrania.

El 'modus operandi' de esta campaña es imitar los sitios web de los principales medios de comunicación europeos para publicar artículos falsos sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Así, Meta ha determinado que la operación sigue persiguiendo el objetivo de debilitar el apoyo de otros países a Ucrania.

Incluso, Meta ha subrayado que, actualmente la red rusa ha ampliado nuevos objetivos de esta campaña. Inicialmente, se dirigía principalmente a Francia, Alemania y Ucrania, pero ahora también está incluyendo Estados Unidos e Israel.

De hecho, según muestra Meta en su informe, han encontrado suplantaciones de dominios como el Washington Post, Fox News y la OTAN. "Consideramos que esta red es la mayor y más agresivamente persistente de origen ruso que hemos desmantelado desde 2017", ha apostillado la compañía.

Además de todo ello, Meta también ha eliminado cuentas de Facebook vinculadas a las tres campañas dirigidas a la población de Turquía, ya que, de la misma forma, infringían sus políticas de influencia encubierta.