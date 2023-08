Trabajadores de Hollywood recurren a fondos benéficos para sobrevivir durante la huelga

NUEVA YORK (AP) — Shawn Batey sudaba bajo el sol de agosto en el día 100 de la huelga de guionistas, portando un cartel que decía “Solidaridad IATSE” en una protesta frente a las oficinas de Netflix en Nueva York. Estaba contenta de estar allí.

Batey, asistente de utilería y realizadora de documentales, es miembro de la Alianza Internacional de Empleados del Escenario Teatral (IATSE por sus siglas en inglés), el sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores técnicos y artísticos de los equipos de producción de Hollywood, y recientemente trabajó en “Pose” y “Russian Doll”. Pero desde que comenzó la huelga de guionistas en mayo y los actores se unieron a ellos el 14 de julio, Batey ha tenido problemas para cubrir sus gastos, por lo que solicitó ayuda al fondo de emergencia del Entertainment Community Fund.

“Dicen que lo solicites cuando estás en un punto crítico”, dijo Batey, quien agregó que debía mostrar su carné sindical, su salario y, en su caso, que había trabajado como miembro del sindicato durante un número determinado de años. La solicitud es larga, pero dijo: “Definitivamente vale la pena que la gente presente la solicitud. Sea paciente.”

Batey, que utilizó su subvención para pagar el alquiler, la factura de teléfono y de electricidad, y otros gastos, es una de los 2.600 trabajadores del cine y la televisión a los que el Entertainment Community Fund ha ayudado durante estas huelgas, otorgando 5,4 millones de dólares hasta el 25 de agosto. El fondo, anteriormente conocido como The Actors Fund, es una de varias organizaciones sin fines de lucro que han apoyado durante mucho tiempo a los trabajadores que hacen funcionar la industria del entretenimiento, pero que eran esencialmente trabajadores eventuales mucho antes de que se acuñara el término. Eso incluye tanto a los trabajadores sindicalizados como a los no sindicalizados, y a los que están en huelga, así como a los que han perdido su trabajo a causa de ella.

El fondo ha recibido la mayor cantidad de solicitudes de ayuda de personas de California, seguidas de Atlanta y Nueva York. Hasta ahora ha recaudado 7,6 millones de dólares y otorga alrededor de 500.000 dólares por semana. Por ahora, está dando subvenciones únicas de hasta 2.000 dólares para individuos o 3.000 para familias.

“Son muchos los trabajadores manuales, los encargados del vestuario, los maquilladores, los carpinteros que construyen los decorados, los pintores, los electricistas”, dijo Tom Exton, director de iniciativas de mejora en Entertainment Community Fund. Dijo que el fondo ha apoyado a los miembros de la industria durante muchas crisis anteriores, incluida la epidemia de SIDA y la crisis financiera, y continuaría recaudando fondos para brindar ayuda según sea necesario.

Otra organización benéfica creada hace más de 100 años para ayudar a los trabajadores de los espectáculos a superar períodos difíciles, Motion Picture & Television Fund (MPTF por sus siglas en inglés) ayuda a administrar fondos de algunos de los sindicatos para brindar asistencia de emergencia específicamente a sus miembros. La organización se negó a revelar la cantidad de apoyo financiero que ha recibido de esos sindicatos. El fondo también brinda apoyo financiero y de asesoramiento a trabajadores no afiliados y ofrece alojamiento a veteranos de la industria mayores de 70 años.

Bob Beitcher, su presidente y director ejecutivo, dijo que muchos de los trabajadores del entretenimiento peor pagados tienen pocos ahorros o reservas debido a la pandemia. Los programas y protecciones federales, como las moratorias de desalojo que ayudaron a mantener a flote a los trabajadores de la industria y a muchos otros durante los cierres por el COVID-19, tampoco existen ahora.

“Están perdiendo sus hogares. Están perdiendo sus autos y camionetas. Están perdiendo su seguro médico”, dijo Beitcher. “Y es bastante horrible”.

Los actores y guionistas en huelga han acusado a los estudios de prolongar intencionadamente la huelga hasta el punto de perder sus hogares.

El MPTF ha recibido 200 llamadas al día, frente a las 20 que recibía antes de la huelga. Más del 80% de las personas que llaman son trabajadores “de bajo nivel”, es decir, no son actores, guionistas, directores o productores. Han procesado 1.000 solicitudes de asistencia financiera hasta finales de julio, dijo el fondo, y los solicitantes esperan un promedio de dos semanas para que se distribuya el dinero.

Beitcher pidió un mayor apoyo de los miembros de la industria, en una carta abierta del 17 de agosto, diciendo: “Como comunidad, no estamos haciendo lo suficiente para apoyar a las decenas de miles de trabajadores técnicos y artísticos y otras personas que viven de cheque en cheque y dependen de esta industria para su sustento. Se han convertido en las víctimas olvidadas durante las huelgas, ignoradas por los medios”.

MPTF dijo que ha recaudado 1,5 millones de dólares desde que se publicó la carta.

La Fundación SAG-AFTRA, una organización sin fines de lucro con la misión de apoyar a los miembros del sindicato de actores, recaudó rápidamente 15 millones de dólares con donaciones de 1 millón de dólares de Jennifer López y Ben Affleck, Oprah Winfrey y Julia Roberts en las primeras tres semanas de la huelga de actores. Otras donaciones de un millón de dólares provinieron de George y Amal Clooney, Luciana y Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Ryan Reynolds y Blake Lively, Arnold Schwarzenegger y Meryl Streep.

Cyd Wilson, directora ejecutiva de la fundación, dijo que su petición para los actores más famosos fue señalar que incluso las estrellas más importantes necesitan un ejército de actores más pequeños, muchos de los cuales viven de sueldo en sueldo, para hacer sus películas y programas de televisión.

“Esas son las personas a las que vamos a ayudar más, porque son las personas que más van a sufrir”, dijo.

La fundación apoya exclusivamente a los 160.000 miembros del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) y el 86% de esos artistas no trabajan lo suficiente en un año para calificar para un seguro médico, dijo Wilson.

“Son meseros, cantineros, trabajan en banquetes, conducen Uber, cuidan niños, pasean perros, cuidan casas. Tienen todos estos trabajos secundarios para poder sobrevivir”, dijo.

A medida que avanza la huelga, los fondos creen que cada vez más miembros del sindicato perderán su seguro médico porque no habrán trabajado suficientes horas para seguir siendo elegibles. Un pequeño grupo, en su mayoría productores ejecutivos, decidió que querían recaudar fondos específicamente para cubrir la atención médica de los trabajadores técnicos y artísticos y crearon un fondo con el MPTF.

“Una cosa es que sacrifiquemos nuestro día a día por un bien mayor, ¿pero ver a nuestros sindicatos hermanos a nuestro lado?” dijo la actriz y guionista Andrea Savage. “Simplemente nos reunimos y dijimos: ‘¿Cómo podemos demostrar que estamos ahí para ellos? ¿Y también realmente poner nuestro dinero en lo que decimos y hacer algo concreto?’”

El miércoles, los presentadores de programas nocturnos de tertulia Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y John Oliver lanzaron el podcast “Strike Force Five”, y las ganancias de su edición limitada se destinarán a los guionistas y al equipo de producción de sus programas de televisión. Mint Mobile y el fabricante de bebidas alcohólicas premium Diageo firmaron como patrocinadores presentadores.

Savage, junto con otros actores como la creadora de “Girls” Lena Dunham y la estrella de “Black Monday” Paul Scheer, comenzaron a hablar en grupos de WhatsApp, luego se conocieron en Zoom y finalmente fundaron The Union Solidarity Coalition. Hasta ahora han recaudado 315.000 dólares, en parte, de un show benéfico en Los Ángeles el 15 de julio que se destinó al fondo MPTF.

La escritora Liz Benjamin ayudó a organizar una subasta inicial, que incluyó un jarrón de cerámica hecho por Seth Rogen y un vestido azul usado por Abbi Jacobson en la serie “Broad City”, recaudando más de 8.600 dólares. A mediados de septiembre se abrirá una segunda subasta en eBay.

Batey dice que todavía debe encontrar la manera de llegar a fin de mes en septiembre y durante el resto de la huelga. Está pensando en dónde más podrían aplicarse sus habilidades y si debería conseguir un trabajo temporal fuera de su campo. Mientras tanto, apoya a los guionistas y actores en huelga.

“Es dignidad y defenderse a uno mismo”, dijo. “Así que, si eso significa que tenemos que recibir un golpe ahora mismo por una causa más grande, vale la pena”.

La cobertura de The Associated Press a filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. AP es responsable del contenido.