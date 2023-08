Mercedes extiende los contratos de Hamilton y Russell

MONZA, Italia (AP) — Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula Uno, advirtió a sus rivales que tiene “asuntos pendientes” luego de extender su contrato con Mercedes.

Hamilton y su compañero de equipo George Russell firmaron nuevos acuerdos hasta el final de la temporada 2025.

“Están atrapados conmigo un poco más”, dijo Hamilton con una sonrisa el jueves en el Gran Premio de Italia en Monza. "Sinceramente, no podría estar más feliz de extender con este equipo.

“Hemos tenido un viaje increíble juntos. Mercedes me ha apoyado desde que tenía 13 años, es un viaje muy largo y aún tenemos asuntos pendientes. Estamos juntos en esto y tenemos mucho por hacer para volver al frente, pero no quisiera estar en otro lugar”.

El contrato actual de Hamilton expiraba al final de la temporada. El nuevo acuerdo, que se estima tiene un valor de 63,4 millones de dólares (50 millones de libras), lo mantendrá detrás del volante después de cumplir los 40 años.

“Definitivamente no pensé que estaría a esta edad sintiéndome de esta manera física y mentalmente y seguir amando tanto lo que hago”, dijo Hamilton. "Es algo por lo que estoy sumamente agradecido.

“En lo personal, es un viaje de amor, y seguir teniendo ese amor, seguir amando el auto, seguir amando correr con mis compañeros en busca de ese objetivo y ese sueño. Amo esa sensación cuando se tienen las dos cosas. No hay nada parecido”.

Hamilton ha sido piloto de Mercedes desde 2013 y ganó seis de sus siete campeonatos mundiales con el equipo. Pero ha tenido un desempeño relativamente bajo las últimas dos temporadas, desde que Max Verstappen lo rebasó en medio de la polémica rumbo al título de la F1 en la última vuelta de la campaña de 2021.

Hamilton y Mercedes han estado a la caza desde entonces.

Verstappen llega al fin de semana en busca de imponer un nuevo récord con 10 triunfos consecutivos. Hamilton tiene 103 victorias en su carrera, pero no ha subido a lo más alto del podio en dos años.

“Realmente no soy una persona de revanchas, no busca una revancha, sino redención”, declaró el británico. "Eso quedó en el pasado, no hay nada que pueda hacer.

“Lo que sí puedo hacer es trabajar más duro. Realmente creo que con este equipo podemos ganar más campeonatos y carreras juntos”.