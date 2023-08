(Pre) El City mide su imbatibilidad ante el Fulham y Arsenal y United no quieren perder ritmo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El equipo de Pep Guardiola es el único equipo que cuenta sus tres partidos domésticos por victorias, además de haber encajado solo un gol en los duelos ante Burnley (0-3), Newcastle (1-0) y Sheffield United (1-2). Un arranque muy positivo para encarrilar un liderato, ya en solitario, con sus teóricos rivales por el título ya algo lejos.

El conjunto 'citizen' se enfrentará este sábado al Fulham en casa, en un examen que no se prevé muy exigente, ante un equipo que no le vence desde 2009 --16 enfrentamientos directos en Premier del City sin perder-. Sin embargo, la temporada de los 'Cottagers' no es mala, después de sumar 4 puntos de 9 posibles, tras el empate (2-2) ante el candidato Arsenal. Un balance que les sitúa a la mitad de tabla en este inicio de Liga.

Otro de los grandes atractivos de esta cuarta jornada de la competición inglesa será el Arsenal-Manchester United, un duelo entre dos favoritos a estar peleando por los puestos delanteros, pero que ahora pelean por no descolgarse antes de tiempo. En el caso de los 'gunners', que empezaron el curso levantando la Community Shield ante el City, ese último empate frente al Fulham supuso un frenazo tras dos triunfos iniciales.

Después de ser candidato real a la Liga hasta la penúltima jornada el curso pasado, los de Arteta, quintos en la tabla con 7 puntos, están obligados a no pinchar mucho más si quieren seguir el ritmo que marca, de momento, el City. Enfrente, este domingo, estará un United que encadena seis años sin ganar en el Emirates, pero que también llega algo presionado por la clasificación, con dos victorias y a tres unidades del líder.

Además, un Liverpool invicto y algo renovado tras la marcha de piezas importantes recibe al Aston Villa de Unai Emery en Anfiel, en un duelo en el que espera igualar o aumentar el rendimiento mostrado ante el Newcastle en el partido más reciente. Todavía sin mostrar su mejor versión, los 'reds' remontaron con un hombre menos a unas reforzadas 'urracas', en una demostración de resiliencia fuera de casa.

También será un plato fuerte del sábado el Brighton-Newcastle, un encuentro entre dos de los equipos más atrevidos y con un estilo más ofensivo de la competición. Además, las 'gaviotas' son protagonistas de la actualidad, por las informaciones que sitúan al azulgrana Ansu Fati en su plantilla como cedido. Los de De Zerbi cayeron ante el West Ham (1-3) y rozan puestos europeos, mientras que las 'urracas', con dos derrotas, deben combatir una brecha de cuatro puntos con Europa.

En esta cuarta jornada también el Tottenham, tercero e imbatido, visitará al Burnley y el irregular Chelsea de Mauricio Pochettino recibirá al Nottingham Forest. Este fin de semana de partidos en la Premier League se abrirá con el Luton-West Ham, un duelo en el que los visitantes quieren confirmar su buen arranque, segundos a dos puntos del City.

--HORARIOS DE LA JORNADA 4 EN LA PREMIER LEAGUE.

-Viernes 1 de septiembre.

Luton - West Ham 21.00.

-Sábado 2.

Sheffiled - Everton 13.30.

Brentford - Bournemouth 16.00.

Burnley - Tottenham 16.00.

Chelsea - Nottingham Forest 16.00.

Manchester City - Fulham 16.00.

Brighton - Newcastle 18.30.

-Domingo 3.

Cystal Palace - Wolves 15.00.

Liverpool - Aston Villa 15.00.

Arsenal - Manchester United 17.30.