Zelenskyy revela arma de largo alcance ucraniana tras ataque en Rusia

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania ha desarrollado un arma que impactó en un objetivo a 700 kilómetros (400 millas) de distancia, indicó el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en una aparente referencia al ataque del día anterior contra un aeropuerto en el oeste de Rusia.

Zelenskyy dijo en su canal de Telegram que el arma fue producida por el Ministerio de Industrias Estratégicas de Ucrania, pero no dio más detalles.

El miércoles, una oleada de drones de cuatro horas de duración que Moscú atribuyó a Ucrania impactó en un aeropuerto cerca de la frontera de Rusia con Estonia y Letonia, dañando cuatro aviones de transporte militar Il-76, según informes locales.

El aeropuerto está en la región rusa de Pskov, a unos 700 kilómetros (400 millas) al norte de la frontera con Ucrania.

En total, seis regiones rusas fueron atacadas en medio de los 18 meses de guerra.

The Associated Press no pudo determinar si los drones fueron lanzados desde Ucrania o dentro de Rusia.

Las autoridades de Kiev normalmente no asumen ni niegan la responsabilidad por los ataques en territorio ruso, aunque a veces se refieren a ellos de manera indirecta. Las declaraciones de Zelenskyy fueron el indicio más claro de que Ucrania estaba detrás del ataque.

El ataque obligó al cierre del aeropuerto de Pskov, que reabrió el jueves, de acuerdo con funcionarios de transporte rusos.

Otro dron interceptado durante la noche cerca de Moscú causó retrasos en vuelos en varios aeropuertos en la capital rusa, indicaron autoridades el jueves. No se reportaron heridos.

Mientras tanto, la agencia de noticias rusa Interfax publicó que los servicios de seguridad mataron a dos personas y detuvieron a cinco miembros de un grupo de sabotaje ucraniano en la región fronteriza de Bryansk el miércoles.

Los aparentes drones ucranianos que ingresan profundamente en Rusia y las misiones de sabotaje transfronterizas forman parte de los esfuerzos de Kiev por ejercer presión interna sobre el Kremlin, militar y políticamente. Por otro lado, una contraofensiva ucraniana lanzada en junio está erosionando algunas partes de la línea del frente, afirman funcionarios de Kiev.

Ucrania pretende “erosionar la moral rusa y aumentar la presión sobre sus comandantes”, afirmó en una evaluación el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un centro de investigación.

La estrategia es “llevar a las fuerzas rusas a un punto de inflexión en que el poder de combate y la moral puedan comenzar a quebrarse”, señaló el Instituto en el análisis el miércoles por la noche.