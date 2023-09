AI pide la anulación de la "ridícula" condena a muerte a un hombre por criticar al Gobierno en redes sociales

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este viernes la anulación de la condena a muerte dictada por un tribunal de Arabia Saudí contra un hombre por unos mensajes críticos con el Gobierno a través de redes sociales, veredicto que ha tildado de "ridículo".

"Las autoridades saudíes deben anular la sentencia condenatoria y la pena de muerte impuestas el 9 de julio por el Tribunal Penal Especializado a Muhamad al Ghamdi, profesor retirado de 54 años, exclusivamente por su actividad pacífica online en Twitter y YouTube, y ponerlo en libertad inmediatamente", ha dicho la ONG.

Así, el director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Philip Luther, ha destacado que "las autoridades saudíes han dedicado miles de millones de dólares a tratar de rehabilitar su imagen, pero ninguna suma de dinero puede tapar hasta qué punto se ha vuelto represivo el país".

"La condena a muerte impuesta a Al Ghamdi, que en total sólo tiene diez seguidores en sus dos cuentas anónimas de Twitter y YouTube y a quien no se acusa de otra cosa que de expresar sus opiniones en las redes sociales, es ridícula y una notable escalada de la represión del reino contra cualquier forma de disidencia", ha destacado.

"Es imposible creer que las autoridades saudíes están realmente interesadas en la reforma cuando siguen recurriendo a la pena de muerte en violación del derecho internacional, incluso con la ejecución de menores de edad y de personas condenadas en simulacros de juicio sólo por oponerse al gobierno", ha agregado Luther.

El hermano del condenado, el ulema Said al Ghamdi, un crítico con el Gobierno que vive en un exilio autoimpuesto en Reino Unido, ha vinculado su situación con la condena contra su familiar. "Las autoridades saudíes me han pedido varias veces que volviera a Arabia Saudí, pero yo me he negado", ha detallado.

"Es muy probable que esta pena de muerte impuesta a mi hermano sea una venganza por mi actividad. De no haber sido así, sus cargos no habrían conllevado una condena tan severa", ha relatado Al Ghamdi en unas declaraciones concedidas a Amnistía Internacional.

Por último, Luther ha recalcado que "la pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante". "En el caso de Muhamad al Ghamdi, la condena parece un castigo vengativo no sólo contra él, sino también como represalia por las acciones de al menos un familiar más abierto políticamente", ha apostillado.

La sentencia fue dictada el 10 de julio por el Tribunal Penal Especializado, encargado de los asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo, contra Muhamad al Ghamdi, un profesor jubilado de 54 años, a raíz de sus 'tuits', 'retuits' y publicaciones en YouTube.

Al Ghamdi fue detenido el 11 de junio de 2022 frente a su vivienda en la ciudad de La Meca, tras lo que fue trasladado a la prisión de Al Dhahban, en Yedá, donde permaneció en aislamiento durante cuatro meses, periodo en el que su familia no pudo contactar con él y no tuvo acceso a un abogado.

Las autoridades saudíes le trasladaron posteriormente a la cárcel de Al Hair, en la capital, Riad, donde fue interrogado sobre sus publicaciones en redes sociales y opiniones políticas. El hombre estuvo cerca de un año sin representación legal y, cuando la obtuvo, tuvo permiso para hablar con su abogado sólo poco antes de las sesiones, según denunció el martes Human Rights Watch (HRW).

Los tribunales saudíes han condenado durante el último año a varias personas por sus opiniones críticas en redes sociales, incluido un caso en agosto de 2022 el que la estudiante de doctorado Salma al Shehab vio incrementada de seis a 34 años su condena a cárcel por sus actividades en X, pena reducida a 27 años tras el proceso de apelación.