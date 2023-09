(AMP.) De la Fuente: "Las críticas son totalmente merecidas, pido perdón, pero no tengo que dimitir"

LAS ROZAS (MADRID), 1 (EUROPA PRESS)

"Ante la repercusión social, mediática y política de mis aplausos en la Asamblea, quiero explicar la situación vivida. He recibido críticas por ello y ¿saben lo que pienso? Que son totalmente merecidas. Lo lamento y pido perdón por ellas", aseguró De la Fuente en rueda de prensa.

El técnico riojano consideró los hechos vividos el pasado viernes como "injustificables". "Acudí a la Asamblea, convencido, igual que la mayoría que nos encontrábamos, de vivir un acto protocolario de despedida del presidente, pero se transformó en una situación diferente para la que no estaba preparado", aseveró.

"Estos gestos no representan mis valores ni mi forma de actuar en la vida, siempre he estado del lado de la igualdad y del respeto. En mis 26 años en el fútbol, los últimos once en la RFEF, siempre he tenido un comportamiento intachable. Todos recordamos lo que pasó tras la final del Mundial, y ni Jenni (Hermoso) ni el resto de compañeras son responsables de lo que allí aconteció. Me gustaría pasar página y volver a hablar de fútbol", zanjó el seleccionador.

"Yo creo que no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón, cometí un error humano, que es inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiese volver atrás no volvería a ese acto. No me siento cómodo que se cuestionen valores y principios que tengo tremendamente interiorizados y que no son cuestionables y eso me genera inquietud y tensión", explicó, respetando la opinión al respecto de Yolanda Díaz, ministra en funciones de Trabajo y Economía Social.

"No, no me he sentido traicionado por Luis Rubiales, pero llegué a la Asamblea pensando que iba a ser una división y entramos en 'shock' cuando vimos que no era así. No creo que sea una traición, pero desde luego pensé que la Asamblea iba a ir por otro lado y nos encontramos con otra cosa totalmente diferente y para mí no fue fácil de digerir. Fue una situación que me superó", argumentó De la Fuente.

Este no quiso justificar "nada" porque lo que hizo fue "injustificable". "No quiero hablar del resto de las personas, pero yo lo viví desbordado, no supe estar a la altura y no pude controlar esas emociones y en ese contexto. Cuando uno luego ya posteriormente reflexiona y se ve en las cámaras, no me reconozco y realmente es cuando uno hace ese análisis en esa otra perspectiva", comentó el seleccionador.

El de Haro remarcó que no es "juez" al ser preguntado por la posible sanción a Luis Rubiales. "Dejemos a los organismos pertinentes que resuelvan y cuando tomen una decisión será el momento de valorar, yo no estoy para juzgar a nadie", zanjó al respecto.

"TENÍA QUE VER LAS COSAS EN PERSPECTIVA"

De la Fuente apeló a una "situación de presión" y en la que se sintió "incómodo" para defenderse de su comportamiento del pasado viernes y de su 'tardanza' en emitir su comunicado. "No me había pasado, nunca había estado en una situación de ese estrés emocional. No tengo los recursos literarios que tenéis vosotros (los periodistas), soy entrenador y necesito tiempo para reflexionar, ver las cosas en perspectiva y reunirme con mis compañeros del cuerpo técnico", detalló.

El de Haro remarcó que su comunicado salió el sábado y no al instante "por los tiempos", y que no tuvo nada que ver con la suspensión emitida por FIFA sobre Luis Rubiales. "Hubo una hora de separación y es imposible que en una hora preparase ese tipo de comunicado. Empezamos a ver la realidad y a escuchar, y desde esa perspectiva lo empezamos a elaborar hasta que pudimos sacar un texto que reflejaba todo lo que yo sentía", puntualizó.

De la Fuente demandó "entender el contexto y la situación" e insistió en que se vio "desbordado". "Claro que me preocupa mi puesto, pero estoy acostumbrado que se me cuestione o cese por muchos motivos, pero el claro son los resultados. Pido una y mil veces perdón, fue un error humano en situación de máxima tensión y máxima presión. No me voy a fustigar, cuento mi verdad", recalcó. "Este es mi espacio, es dónde me siento cómodo y es dónde debía de dar explicaciones. Mi perdón es sincero", agregó.

El seleccionador dejó claro que "siempre" va a estar "al lado de la igualdad y el respeto", y que también tiene "derecho" tanto a equivocarse como a "rectificar". "Si tuviese la posibilidad de echar el tiempo atrás, garantizo que no actuaría igual", manifestó, advirtiendo que no habría estado "ni un segundo más" en su cargo si no tuviese "el apoyo y confianza" de las Territoriales.

El técnico no ha tenido "la oportunidad de hablar" con Jenni Hermoso de lo sucedido y lo achacó, "seguramente", a que le haya "faltado valor" para hacerlo y que su apoyo a la delantera estaba "implícitamente marcado y señalado" en su primer comunicado.

ESPERA EL APOYO DE LOS INTERNACIONALES Y DE GRANADA

"Ella está viviendo un momento difícil, no es responsable de nada", declaró, puntualizando que el aviso de muchas internacionales de no acudir con la selección si no hay cambios "es un tema particular de ellas". "La RFEF es un ejemplo clarísimo en materia de igualdad y de derechos y donde se trabaja con especial interés en el fútbol femenino", aclaró.

También indicó "rotundamente" que ningún jugador de la Absoluta le había comunicado su incomodidad por este asunto y que cualquier internacional "tiene las puertas abiertas" para decirle "lo que sea". "Ellos me conocen y saben como actúo y mis valores", expresó, destacando que le tiene "gran estima" a Borja Iglesias, que renunció a volver a la Absoluta si no había cambios. "Seguro que estará encantado de venir si le llamamos, pero no querría tener aquí a ninguno que no estuviese a gusto", resaltó.

Finalmente, confirmó que abrirá el entrenamiento del lunes pese a que minutos antes había dicho que lo tenían que "pensar" y se mostró confiado en que habrá un buen ambiente en Granada para el partido ante Chipre. "Sé cómo es la afición de Granada y cómo vive y siente a la selección. Estamos jugándonos cosas muy importantes y seguro que tenemos un apoyo incondicional, no me genera ninguna duda", concluyó.