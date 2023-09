Carlo Ancelotti: "La plantilla es muy competitiva"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy contento con la plantilla, creo que lo que teníamos que hacer lo hemos hecho mucho antes del cierre del mercado. La plantilla es muy competitiva porque tenemos un mixto de calidad, fuerza, energía, experiencia.podemos competir con cualquiera. Tenemos los recursos para competir en todas las competiciones a tope, por lo podemos competir contra cualquiera", dijo Carlo Ancelotti.

El entrenador blanco también se ha referido a la lesión del delantero brasileño Vinicius, "un jugador que ha sido y va a ser muy determinante" para el Real Madrid y que se perderá al menos el próximo mes. "La idea de juego no cambia, no cambia el sistema. Lo reemplazaremos con un jugador que tiene distintas características y por esto intentaremos de adaptar el juego de ataque", añadió Ancelotti sobre los posibles cambios que puede generar en el sistema esta baja.

Ante el Getafe, el Real Madrid disputará su primer partido de la temporada en el Bernabéu, algo por lo que el técnico italiano se muestra "muy contento e ilusionado" de volver a un Bernabéu que tendrá "una nueva cara". También será el primer partido ante su público de Jude Bellingham: "La afición va a estar encantada de verlo en directo en el estadio. Tiene una personalidad muy fuerta, y va a estar muy contento de jugar por primera vez en el Bernabéu", comentó Ancelotti.

En cuanto al planteamiento del equipo ante el Getafe, Ancelotti ha sido preguntado por los candidato a suplir al lesionado Vinicius. El técnico italiano ha comentado que no tiene "la obligación de jugar con tres delanteros", por lo que también puede jugar "un interior". "Independientemente de esto, un jugador como Vinicius no lo tenemos, pero a pesar de ello no va a cambiar el sistema. En caso de que juegue Joselu, podemos utilizar más centros; si juega Brahim tenemos que utilizar un poco más el juego por dentro", apuntó.

"Rodrygo tiene una calidad que es inusual, y es capaz de hacer muchas cosas, y jugar en muchas posiciones. Unas cualidades que hace que sea un delantero muy completo, como hay muy pocos en el mercado", dijo sobre el delantero. El brasileño podría una posición pegada al costado izquierdo, debido a la baja de Vinicius, una situación en la que "puede ser más efectivo".

El técnico de Reggiolo ha sido preguntado sobre los lanzadores de penaltis, y ha aclarado que a pesar de que la plantilla tiene muy buenos lanzadores, su orden sería "Joselu, Luka Modric y tercero Vinicius". Además, también ha hablado de Ceballos y Mendy, jugadores que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones, y con los que espera "poder contar" tras el parón de selecciones.

Sobre el sorteo de la Liga de Campeones, Carlo Ancelotti señaló que el Nápoles "lo hizo muy bien" el año pasado. "Prácticamente ha mantenido la misma plantilla con un entrenador nuevo, al que conozco muy bien. Es un equipo que compite muy bien y que el año pasado jugó los cuartos de final", comentó.

La Unión Berlín es un equipo que, según él, no tiene individualidades destacables, pero que como equipo juega muy bien. "Sobre todo a nivel defensivo. El Braga es un equipo que tenemos que respetar, porque los equipos portugueses juegan muy bien. Hay que respetar a todos los equipos, porque sobre todo en la Champions, cada partido puede ser una trampa", indicó.

Ancelotti no ha querido hablar de Kylian Mbappé, ya que "no es un jugador del Real Madrid", y él respeta a "todos los clubes y todos los jugadores que no son de Real Madrid". Por último, ha confirmado que tanto Nico Paz como Gonzalo estarán en la convocatoria ante el Getafe. "El trabajo que se está haciendo con la cantera está siendo muy bueno. Vienen a entrenar con nosotros y tienen muchísima calidad", culminó.