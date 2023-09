Carmona (CGPJ) sobre el 'caso Rubiales': "Dejemos que los jueces sean los que decidan si ha habido agresión o no"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"El asunto está siendo investigado ahora mismo como consecuencia de una denuncia del Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional. Dejemos que los jueces sean los que decidan si ha habido agresión o no. Nosotros, como Consejo General del Poder Judicial, defendemos la independencia judicial y, por lo tanto, nunca nos pronunciamos sobre algo que va a ser resolución judicial. Los jueces están perfectamente preparados, sobradamente especializados para determinar todos estos casos y esperemos que dicten la resolución que estimen oportuna conforme a derecho", ha afirmado.

Sobre las declaraciones de diferentes representantes políticos y su valoración de la actitud del Gobierno en el caso, Carmona ha destacado la importancia de que las instituciones del Estado reaccionen "de manera contundente" ante cualquier caso de violencia de género. En este sentido, ha recalcado que "lo importante es que las víctimas de violencia machista, de violencia sexual y de violencia de género entiendan que se trata de un delito muy grave, que la sociedad lo rechaza y que desde luego existen muchísimos mecanismos y herramientas para protegerlas contra los maltratadores".

NO REVICTIMIZAR

De la misma manera, ha considerado que se está ejerciendo presión sobre la jugadora de la selección española Jenni Hermoso y, en esta misma línea, ha pedido "tener muchísimo cuidado", "no revictimizar a estas víctimas", "no poner el foco en la actitud, en si denuncia o no" y en "cómo es su comportamiento anterior y posterior".

"Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para entender la situación por la que pasa una víctima que ha sido víctima de violencia sexual de cualquier tipo. Son mujeres que, en algunas ocasiones, tienen secuelas psicológicas importantes. Es perfectamente comprensible que una mujer decida no denunciar, no declarar", ha asegurado.

LA DENUNCIA ES IMPORTANTE CONTRA LA IMPUNIDAD

No obstante, ha declarado que, desde el punto de vista judicial, siempre se insiste en que "la denuncia es importante para no permitir que haya impunidad". "Un maltratador, si ve que maltratando no le ocurre absolutamente nada, va a seguir haciéndolo y, por lo tanto, para nosotros el que estos delitos queden impunes es un fracaso", ha añadido.

Finalmente, también ha apuntado que la repercusión que envuelve este tipo de casos, "a veces provoca nuevas denuncias de mujeres que se sienten más seguras".