Daaz comparte su experiencia al sumar más de un éxito en su nuevo álbum

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El músico urbano mexicano Daaz relata su experiencia en la costa del Caribe y la vida cotidiana en su álbum “German VS DAAZ”.

Daaz nació en la Ciudad de México, pero vive en Cancún, donde creció desde los dos años. Comenzó a rapear o “freestylear”, como él le dice, con amigos. Así llegó a conocer productores y más artistas. En 2018 tuvo sus primeras presentaciones en vivo y tras esto se mudó un tiempo a la capital y a Monterrey.

“Normalmente se acostumbra crecer en Cancún y cuando quieres hacer un paso profesional, te sales”, dijo, en entrevista por videollamada desde la Ciudad de México.

Al crecer escuchaba música electrónica pop como Tiësto, Avicii y David Guetta, después se adentró en el rap y hip hop en inglés y español. No escucha tanto reggaetón, aunque sí lo disfruta en fiestas. Daaz no estudió música en un conservatorio, se declara miembro de “la escuela de YouTube”.

“Producir y escribir es algo que siempre se me ha dado. Fue poco a poco pulir mi técnica”, dijo.

En el caso de sus álbumes “El rey de la selva”, el EP “Caribe 4 Life" y “German VS DAAZ”, ha coproducido sus canciones, pues dice que disfruta colaborar. “Yo podría sentarme y hacer mi disco solito, en mi computadora, pero no me gusta tanto eso”, dijo. “Me gusta hacer la sinergia con el productor”.

Las canciones más antiguas de “German VS DAAZ” datan de finales de 2021, otras tantas son de 2022, a excepción de “Me caga no poder estar juntos”, que ya tenía más tiempo guardada en el cajón.

“Utopía”, otro de los temas del álbum, se ha escuchado en redes sociales y la radio en México. Tiene un video filmado en la capital, en el que aparece rodeado de flores. La canción dice las cosas que le gustaría que existieran, como poder beber sin tener resaca.

“Habla de cómo sería un mundo perfecto, pero al final no termina de ser perfecto porque no está esa persona”, dijo.

“Two Hit Wonder”, cuyo título hace alusión a un artista con dos canciones muy populares, la hizo después de su “Hakuna Matata” de 2019 y “Te marqué pedo” de 2021, que interpreta con Alex Luna y tuvo un remix con Cristian Nodal.

“Pasé de ser un ‘one hit wonder’ a ser un ‘two hit wonder’”, señaló sobre el impacto de esas dos canciones.

“Motel California” con Sabino, de su más reciente álbum, ya le dio su tercer hit con 6,6 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento en marzo.

“La canción trata de que estás invitando a alguien a un motel”, dijo. “Le puse la referencia a Eagles obviamente... Es una rola (canción) que, aunque no te guste ese género, sabes cuál es”.

Ingratax y Bastian son sus invitados para “necesito un break de tanta (grosería)”, que lanzó el año pasado como sencillo. En ella pide que le den un respiro. Dice que la escribió en un momento “turbio” de su vida en el que estaba de gira y se sentía confundido.

En “me caga no poder estar juntos” canta con Callejo, uno de los primeros artistas que conoció en su carrera, amigo y excuñado.

“Él estuvo con mi hermana, pero yo desde el principio le dije a los dos: ‘Tú eres mi hermana y tú eres mi compañero, y si en algún momento pasa algo entre ustedes yo voy a seguir haciendo música contigo y tú vas a seguir siendo mi hermana’”, señaló.

“Que se acabe el mundo por favor” tiene un verso que ha sido controversial, pues dice que está harto de los proaborto y los provida. Daaz dijo que lo han criticado por ello.

“Le tiro al hecho de que se peleen entre los dos. Si uno quiere ser proaborto que sea proaborto, si el otro quiere ser provida que sea provida”, explicó. “Yo siento que al final la ley le tiene que dar facilidad a ambas partes, porque eso es lo que tiene que hacer la ley”.

En “Que se acabe el mundo por favor” también dice que falta educación sexual y que le gustaría que hubiera una vacuna contra el sida; y en “Utopía” que no existieran las ETS. La música urbana suele idealizar las relaciones sin protección. La realidad en lugares como Cancún y la Riviera Maya, donde hay tanta vida nocturna y encuentros casuales, es diferente.

“Está más presente”, dijo Daaz sobre el VIH. “¿Podemos mandar cohetes a la Luna pero no podemos encontrar la cura para algo que es grave después de años?”.

Daaz se presentará próximamente en concierto en Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Puebla y Monterrey y Tijuana.