Gómez dice que el Gobierno está atento a una posible escasez de alimentos, pero "no ve" ese escenario

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha expresado su confianza en que no habrá escasez de alimentos en los lineales de los supermercados por el impacto de la sequía, por lo que ha tranquilizado a la población, ya que "no ve" este escenario en la actualidad, pero está atento y adoptaría medidas en el caso de que fueran necesarias.

"Confiamos, esperamos y deseamos que esa situación no se dé, y por eso está trabajando el Gobierno en el marco de la propia Comisión Europea para tener una respuesta conjunta a estas situaciones que se están dando, pero no advertimos que esa situación se pueda dar en este momento. No vemos que ese escenario se pueda dar de manera inmediata o incluso a corto plazo, no lo advertimos", ha zanjado el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Héctor Gómez, en declaraciones a 'Al Rojo Vivo' de La Sexta recogidas por Europa Press.

El titular de Industria se ha referido así al aviso de FIAB, que alertó ayer del posible impacto que pudiera tener la sequía en el abastecimiento de alimentos y bebidas, reclamando además un plan hidrológico con nuevas interconexiones y trasvases.

"Confiamos y deseamos que no suceda esa situación. Los ministerios competentes están trabajando y han sido proactivos", ha subrayado, destacando que el titular de Agricultura, Luis Planas, ya presentó el plan contra la sequía, mientras que el de Transición Ecológica trabaja para "atender cualquier tipo de anomalía que pudiera suceder".

"Hemos vivido un verano especialmente duro, pero vamos a confiar en que contemos con una realidad en el clima y que podamos tener lluvias pronto y que efectivamente se pueda solventar esta situación. Lo que es innegable es que vivimos en un marco de cambio climático que está condicionando nuestras vidas", ha recordado.

De esta forma, Gómez ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "actuando con mucha mesura" y "con medidas muy concretas". "Estamos evidentemente atentos a cualquier anomalía que se pudiera dar en este sentido. Evidentemente trabajamos para evitar cualquier tipo de situación que condicione el suministro de alimentos", ha señalado.

Respecto a los precios disparados del aceite de oliva y las recientes declaraciones de Planas en las que aseguraba que si lloviese de manera intensa en las próximas semanas el precio bajaría en picado, Gómez no ha dudado en calificar al titular de Agricultura de "perfecto conocedor del sector" y que sus mensajes "están muy bien fundamentados".

"Creo que se han articulado medidas específicas contra la sequía para hacer frente a todas estas condicionantes que se están dando en el día de hoy. El Gobierno siempre es sensible y permeable para adoptar medidas que puedan atender a las situaciones sobrevenidas. Por lo tanto, el Gobierno siempre estará del lado de la ciudadanía para aliviar cualquier tipo de tensión en precios en lo que sea, ya sea en el aceite o en cualquier otro tipo de producto, para evitar que se prolongue esta situación", ha reiterado.

RECUERDA QUE ESPAÑA TIENE LA INFLACIÓN MÁS BAJA DE EUROPA

Además, el ministro de Industria ha recordado que España junto a Bélgica son los países con la inflación más baja de toda Europa. "Esto dice que las medidas que implementado han dado muy buen resultado y en este caso no va a ser menos", ha indicado.

"Es un Gobierno que está a la altura siempre de los desafíos que se nos han planteado, que no han sido pocos, y evidentemente en este caso también. El Gobierno siempre cuenta con alternativas y con medidas para contrarrestar estos efectos que están teniendo unas consecuencias negativas", ha subrayado.