Militares israelíes matan a profesor palestino en incursión en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — El ejército de Israel irrumpió el viernes en una localidad palestina del norte de Cisjordania, donde sitió un apartamento y desató un tiroteo con insurgentes locales en el que murió un profesor palestino que aparentemente no estaba implicado, según autoridades de salud palestinas y la familia del hombre.

Fue la más reciente de una serie de incursiones militares en el territorio ocupado que han saldado con un elevado número de víctimas palestinas.

Las fuerzas de seguridad israelíes irrumpieron a un poblado próximo a Tubas, al noreste de la ciudad palestina de Nablus, y rodearon una casa donde se creía que había insurgentes escondidos. Los soldados les pidieron por megáfonos que se rindiesen, contaron los residentes.

Cuando los hombres armados se negaron, los soldados lanzaron misiles y granadas contra el edificio para tratar de obligarlos a salir. Los videos muestran enormes columnas de humo saliendo de un apartamento.

Pero los pistoleros se negaron a rendirse y consiguieron escapar de la vivienda destrozada, explicó la rama local del grupo insurgente Yihad Islámica Palestina.

“Nuestros combatientes ofrecieron cobertura con fuego pesado para romper el sitio a la casa y permitir que nuestros hermanos se retirasen sanos y salvos de la zona", indicó la milicia en un mensaje de felicitación a sus miembros.

El ejército israelí dijo que registró el escondite y encontró artefactos explosivos improvisados en una habitación infantil, además de otro material militar como cargadores de gran capacidad. Sus fuerzas detuvieron a dos sospechosos en la localidad de Aqaba, cerca de Tubas, pero no explicó si eran los insurgentes que buscaba.

Durante la confrontación, Abdulrahim Ghanem, un palestino de 36 años, fue asesinado cuando iba a la casa de su esposa tras pasar la mañana atendiendo sus ovejas y cultivos en su granja, indicó su primo, Islam.

Ghanem trabajaba como maestro de inglés de octavo grado en una escuela de la zona, agregó Islam, que se negó a identificarse por su apellido por temor a represalias. Según contó, Ghanem evitaba la política en la medida de lo posible y no tenía relación con el grupo armado local.

El ejército israelí informó que no estaba al tanto de la situación de Ghanem en concreto pero que sus soldados reportaron haber abatido a un palestino al que identificaron como un pistolero. No fue posible conciliar las versiones contradictorias de inmediato.

El Ministerio de Salud palestino culpó a Israel del deceso e indicó que una bala de su ejército impactó a Ghanem en la cabeza. El hombre fue enterrado más tarde en el día.

Antes el viernes, el ejército reportó incursiones en otras localidades cisjordanas y en Nablus, donde arrestó a siete presuntos insurgentes.

Las incursiones nocturnas casi diarias de las fuerzas israelíes han elevado las tensiones en la región y han provocado algunos de los peores choques entre israelíes y palestinos en Cisjordania desde la última intifada palestina a principios de los 2000.

Más de 180 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania y Jerusalén Este desde principios de año, según un conteo de The Associated Press. Israel sostiene que la mayoría de los fallecidos eran insurgentes, pero entre las víctimas había jóvenes que arrojaban piedras en protesta por las redadas y personas no implicadas en las confrontaciones.

Unas 31 personas han muerto en ataques palestinos a israelíes en el mismo periodo. El jueves, un conductor palestino estrelló su camión contra un puesto de control israelí en Cisjordania y mató a un soldado que había emigrado desde Ucrania.

Israel sostiene que sus incursiones tienen como objetivo desmantelar las redes insurgentes y frustrar futuros ataques. Los palestinos, por su parte, afirman que estos operativos minan sus fuerzas de seguridad, avivan la insurgencia y aumentan el control israelí sobre los territorios que quieren para su futuro estado.

Israel capturó Cisjordania en la guerra de los Seis Días de 1967, junto a Jerusalén Este y la Franja de Gaza.