Paula Carballeira, Premio de Literatura Dramática: "Falta todavía mucho por hacer en educación afectiva y sexual"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática 2023, Paula Carballeira, es la primera mujer que recibe este galardón por escribir una obra en gallego, 'As alumnas', que homenajea a todos los maestros y al modelo de escuela "laica, libre y de una pedagogía avanzada", según el jurado del premio que otorga el Ministerio de Cultura.

"Faltan muchas cosas todavía por hacer, sobre todo en educación afectiva y sexual, que al final es educación también", ha dicho en declaraciones a Europa Press tras conocerse el galardón.

Además, ha advertido de que en España a la educación "se le presta poca atención y se le da poco valor" a pesar de ser una "clave esencial en todos sus niveles".

"En España nos fijamos poco en la educación en general y en lo que implica para la sociedad. Creo que es una clave esencial en todos sus niveles. Sin educación no hay cultura, sin educación no hay industria, no hay progreso, no hay nada. Creo que en general le prestamos poca atención y le damos poco valor", ha asegurado.

En este sentido, ha detallado que los maestros tienen un "papel fundamental" ya que "todas las personas tienen el recuerdo de un maestro o de una maestra que les enseña el mundo de otra manera, que les da oportunidades". "Creo los profesores o cualquier persona que se dedica a la enseñanza tiene un gran papel, tiene un papel fundamental que es el de enseñarnos a pensar. Si eso no se hace, no avanzamos", ha explicado.

El jurado ha otorgado también el premio a la ganadora por "la recuperación de una mujer referente para la enseñanza gallega, símbolo de la educación moderna, igualitaria y transformadora que proponía la II República".

"Creo que hay mucho camino por hacer, pero estamos en eso. Aun así, tenemos que estar siempre pendientes de no perder lo que hemos conseguido", ha defendido.

"ES UNA RIQUEZA ENSEÑAR EN VARIAS LENGUAS"

Carballeira ha asegurado que es una "riqueza enseñar en varias lenguas" y "maravilloso tener diferentes lenguas en un Estado". "Creo que sería estupendo tener nociones, en mi caso, de euskera o de catalán, por ejemplo, y, por supuesto, en gallego. Yo pertenezco a una generación que tenemos enseñanza en gallego, pero la generación anterior a la mía no existía el gallego y es una pobreza. Cuantas más lenguas aprendamos y con más lenguas convivamos, pues mejor. Sería fundamental establecer la educación en todos los idiomas que podamos, y más si son idiomas del Estado al que pertenecemos", ha reflexionado.

Por ello, ha avanzado que traducirá su obra gallega al español "para que llegue a más gente". "Si pudiese hacerlo en otras lenguas, también lo haría. Me encantaría para que llegase a la mayor cantidad de lectores y lectoras posibles", ha afirmado.

La autora ha reconocido que ha sentido "mucha emoción" al enterarse de que recibía el premio "que no se esperaba" porque supone que "se visibilicen personas en otras lenguas" y que su obra se conozca "fuera de Galicia". "Me da alegría que se vea que en Galicia el teatro tiene buena salud, estamos haciendo cosas desde hace bastante tiempo", ha precisado.

En cuanto al premio, ha indicado que "es muy interesante que se considere la literatura dramática". "El teatro siempre es un género muy difícil de encuadrar. Es muy interesante que exista un premio de literatura dramática, lo creo fundamental también para que se visibilice. Y en este caso, también para que se visibilicen obras escritas en otras lenguas. La temática también es interesante, por eso lo escribí", ha explicado.

Asimismo, ha añadido que una obra de teatro "lleva su tiempo y lleva sus energías" y que "muchas veces las personas no son conscientes de todo el trabajo que hay detrás de un texto".

"ESTAMOS EN UN PAÍS EN EL QUE SE OLVIDA MUY FÁCILMENTE"

La autora ha destacado que lo que más le "enorgullece" es que la obra tiene un tema "muy claro": la educación en el caso de las mujeres. "Es una obra que es parte de un personaje real, que fue María Barbeito, que fue una gran pedagoga en la Segunda República que inició una renovación pedagógica y se paró", ha explicado.

"Todavía no estamos en vías de recuperar todo lo que se perdió", ha asegurado para añadir que de su obra destaca la memoria y la reivindicación de la memoria "en una sociedad que parece que olvidamos muy rápidamente". "El pasado está ahí, es interesante lo que ganamos y también lo que perdimos", ha afirmado.

Así, ha explicado que ha escrito sobre ese tema porque "parece que las noticias de Afganistán y esos países quedan muy lejos" a esta sociedad. "Me recordó a la Segunda República, a cuando se empezó la renovación pedagógica que luego se frenó. Hubo grandes revoluciones contra los maestros y las maestras. Entonces, es un homenaje para todas aquellas personas que quisieron defender la libertad de pensamiento", ha señalado.