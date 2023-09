Policía de Ohio difunde video de muerte de joven embarazada baleada por agentes

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — Las autoridades de Ohio dieron a conocer el viernes el video de una cámara corporal en que se ve a agentes de policía abatiendo a tiros a Ta’Kiya Young en su automóvil, en lo que su familia denunció como un “flagrante abuso de poder y autoridad” contra la joven negra embarazada.

La joven de 21 años, oriunda de Columbus, fue declarada muerta poco después del tiroteo del 24 de agosto a la salida de una tienda de comestibles en el suburbio de Blendon Township. Su hija nonata no sobrevivió.

Las imágenes, que llegan más de una semana después de su muerte, muestran a otro policía en la ventanilla del conductor, exigiendo repetidamente a Young que “salga del auto”.

El agente que está junto a su ventanilla le dice a Young que ha sido acusada de robo. Ella protesta y él repite su exigencia de que salga del auto. Ella gira el volante hacia la derecha y acelera hacia el policía que está delante. El agente que se encuentra enfrente del vehículo dispara a Young a través del parabrisas y, segundos después, el sedán se desvía hasta chocar contra el muro de ladrillo de la tienda de comestibles.

A continuación, los agentes rompen la ventanilla, según el jefe de policía de Blendon Township, John Belford, para sacar a Young del auto y prestarle asistencia médica, aunque no se facilitaron imágenes de la atención médica.

Los familiares de Young pudieron ver las imágenes antes de que se hicieran públicas y emitieron un comunicado el viernes a través de su abogado, Sean Walton.

“Habiendo visto las imágenes en su totalidad, es innegable que la muerte de Ta’Kiya no sólo era evitable, sino que también fue un grave abuso de poder y autoridad”, señaló el comunicado.

Walton subrayó que la muerte de Young era evitable y dijo que la familia busca una rápida acusación penal contra los agentes implicados en las muertes de Young y de su hija.

Walton dijo a The Associated Press el jueves que la familia se sintió frustrada por los retrasos del departamento de policía en hacer públicas las grabaciones de las cámaras corporales.

Belford explicó que el retraso se debió al reducido número de personas que trataban de procesar el video y redactar adecuadamente algunas secuencias, como los rostros de los agentes y sus números de placa, de acuerdo con la ley de Ohio.

Los nombres de los dos agentes, edades y razas no han sido revelados por el momento. Ambos se encuentran en baja administrativa remunerada mientras la Oficina de Investigación Penal de Ohio examina el incidente, lo que es habitual en los casos de uso de fuerza letal por parte de policías.

Young daría a luz a una niña en noviembre. Una campaña en internet para sufragar los gastos de su funeral ha recaudado casi 7.000 dólares.

Los hermanos, primos, abuela y padre de Ta’Kiya se han unido en torno a los hijos de la joven, Ja’Kobie, de 6 años, y Ja’Kenlie, de 3, que aún no comprenden la magnitud de lo que le ha ocurrido a su madre, según Walton.

El periodista de The Associated Press Aaron Morrison en Nueva York contribuyó a este despacho.

Samantha Hendrickson es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas poco cubiertos.