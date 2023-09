Travis Kelce le implora a su compañero de los Chiefs Chris Jones que regrese

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Travis Kelce, de los Chiefs de Kansas City, le imploró a su compañero Chris Jones ponga fin a su boicot, que el tacle ha mantenido durante todo el campamento de entrenamiento antes del primer encuentro de Kansas City esta semana ante los Lions de Detroit.

En un episodio de su podcast “New Heights” con su hermano Jason Kelce, centro de los Eagles de Filadelfia, el tight end dijo que “No lo entendía”. Jones iniciara el último año de su acuerdo de cuatro campañas y 80 millones de dólares y busca un acuerdo a largo plazo que lo convierta en el segundo tacle defensivo mejor pagado de la liga.

“Chris me asustas. ¿Puedes volver?”, imploró Kelce en el podcast. “Debes saber algo que yo no, por que no lo entiendo. Realmente quiero ganar otro anillo de Super Bowl contigo, hermano”.

Tras un periodo de poca comunicación, el gerente general de los Chiefs Brett Veach indicó esta semana que había retomado las conversaciones con los representantes del jugador. Veach incluso dijo que “tenía esperanzas” que Jones se reportará a tiempo para disputar el primer juego de la temporada el jueves ante Detroit.

El viernes le preguntaron al entrenador de los Chiefs Andy Reid sobre Jones y si cree que hay una discordia en el vestuario.

“Escuchen, todos toman sus decisiones personales. Así es la vida”, indicó Reid. “Chris eligió esta ruta, otros han elegido llegar a un acuerdo, venir y jugar. No voy a criticar los métodos”.

Los Chiefs ciertamente necesitan a Jones. El tacle de 29 años tuvo 15 1/2 capturas la temporada para ayudar a Kansas City a levantar su segundo trofeo Lombardi en cuatro años.

Debido a que aún tiene contrato, Jones está acumulando multas al no presentarse. Esto incluye una multa de 50.000 dólares por cada día que se pierde del campamento, así como el bono y el pago por partido de 1,1 millones de dólares cada uno.

Un aficionado le preguntó en redes sociales cuánto tiempo pensaba estar fuera y Jones respondió: “Semana 8”, que sería la última semana para recibir su pago por la temporada. Posteriormente le indicaron que sería un gran gasto y respondió: “Lo puedo costear”.

Mientras tanto, los Chiefs se preparan para enfrentar a Detroit sin el que podría ser su mejor jugador defensivo.