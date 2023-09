Baloncesto.-Rudy Fernández: "No debemos tener tanta presión, lo que tenemos que hacer es disfrutar"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"A lo mejor no debemos tener tanta presión porque veo las caras de algunos compañeros y se les ve como muy presionados, no están disfrutando y lo que tenemos que hacer es disfrutar. Al final, es poder disfrutar de vivir un Mundial y de estar entre las mejores selecciones del mundo y es lo que tenemos que hacer, disfrutar en la pista, que creo que en estos partidos no se nos está viendo disfrutar", señaló Rudy Fernández ante los medios tras el entrenamiento del sábado.

El capitán recordó que fueron "muy honestos" tras la derrota ante Letonia al asegurar que no fueron "el mejor equipo ni el equipo agresivo que tiene que verse en este campeonato". "Somos conscientes de que el partido es vital y eso es lo que nos dará estar en el momento, en la segunda fase, en cuartos, o irnos para casa", indicó.

El veterano alero pidió a la gente que "siga confiando". "No me canso de decir eso, cuando las cosas van mal es cuando más lo necesitamos y ahora con la energía que nos transmite la gente desde allí seguramente entre todos podremos levantar esta piedra y seguir adelante", remarcó.

Por su parte, Juancho Hernangómez dejó claro que "no se puede ir a un partido pensando que se va a perder". "El que no crea, pues que no venga y no pasa nada, a seguir, a luchar todos y todos a una", subrayó el jugador del Panathinaikos.

El madrileño apuntó que a un rival como Canadá se le gana "sabiendo que son mejores, más físicos, mejores individualmente". "Se gana jugando como equipo, pasándonos el balón, defendiendo, siendo un muro y todos a una", apeló el internacional.

"No hay ninguna carta mágica que te haga en un partido, hay muchas cosas que dependen. Hay que ir a luchar, a darlo todo, cada rebote, cada posición, animarnos, el banquillo, los entrenadores, los jugadores, el país entero. Sabemos que es muy difícil, pero hay que ir a por ello", sentenció.

WILLY HERNANGÓMEZ: "HAY QUE EJECUTAR AL 200 POR 100 EL PLAN"

Su hermano Willy cree que es el momento de que los veteranos compartan "la experiencia de otros campeonatos" de cara a un partido en el que tendrán sus "oportunidades". "Les conocemos muy bien, desde el partido que jugamos en Granada, con gente con la que hemos jugado contra ellos o con ellos en Estados Unidos. Un partido de esta importancia es algo que a todos nos gusta y vamos con el cien por cien de ganas, de ilusión y a darlo todo y más", comentó.

"Yo creo que el de Canadá es un juego físico, no son sólo cinco jugadores, sino todo el banquillo, que son capaces de jugar desde el base hasta el pivot. Olenik puede subir la pelota, puede tirar, puede hacer muchas cosas, Shai (Gilgeous-Alexander) puede jugar con el talento de los máximos anotadores de la NBA, pero vamos a ponerles en complicaciones y vamos a prepararnos bien", prosiguió.

El pívot tiene claro que confían "en el plan de Sergio (Scariolo)". "Sólo tenemos que ejecutarlo al 200 por 100 y se darán bien las cosas", advirtió, pidiendo ser ellos mismos. "Tenemos que dejar de presionarnos, de mirar el marcador y disfrutar más, jugar entre nosotros y disfrutar compitiendo que es lo que siempre hemos hecho", aseguró.