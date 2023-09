VIDEO: Conductor del Metro ‘pelea’ con usuarios en anden, exigen agilidad en el servicio

El Metro de la Ciudad de México suele ser un espacio donde miles de personas pasan una horas de su vida en el traslado de un punto a otro y esa situación, cuando no sucede rápido, provoca la molestia en quienes llevan prisa.

Un usuario de este Sistema de Transporte Colectivo grabó el momento en que un conductor del Metro “discute” con usuarios que piden agilizar el servicio.

“Cuidado conductor que se ve en el vídeo se pone a discutir con usuarios que exigimos agilizar el servicio ya que llevamos más de 20 (min) de espera en El rosario línea 7 el conductor adrede retrasa el servicio y se pone al tu por tu con los usuarios en 2 ocasiones”, escribió un usuario en Twitter.

En el filme se escucha claramente una voz que lanza improperios contra el conductor quien simplemente realiza un gesto con la mano y regresa a su área designada, todo en medio de la rechifla en el andén. La cuenta del transporte respondió al usuario y le pidió que por favor indicara el número de vagón en que viajaba.

La respuesta del usuario, sin embargo, fue evasiva pues indicó que “No tengo el número de vagón ya que el tren estaba rotulado por el exterior y no tome nota del número de vagón pero en las imágenes claramente se ve al responsable conductor de la línea 7 arribo estación rosario aprox 7:33 - 7:35 AM del día de hoy sábado 2 de septiembre”, situación ambigua por como fue grabado el video.

Hasta el momento el Metro no ha comunicado nada con respecto a este tema, solo que la información se va a “canalizar con el área operativa para verificar y atender la situación”.