Xavi Hernández: "Joao Felix nos encaja al cien por cien, siempre nos ha gustado a todos"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Creo que nos encaja al cien por cien, es un jugador que siempre nos ha gustado, a todos, no sólo al presidente, a todos. Es un jugador natural, es un jugador rápido, agresivo, que marca diferencias y que puede jugar tanto de '9' como a la izquierda o en la derecha en ciertos momentos, se puede adaptar en todas las posiciones de arriba. Tanto él como Cancelo nos pueden ayudar muchísimo a lo largo de la temporada", expresó Xavi en rueda de prensa previa al duelo del domingo ante el CA Osasuna.

El preparador culé, que quitó hierro al posible carácter conflictivo de Joao Felix y Joao Cancelo, a los que ve "bien físicamente", cree que, pese a lo mostrado en el Atlético, el delantero les puede "ayudar y dar muchísimo". "No tengo información de lo que sucede en el Atlético, ni me conviene opinar. A partir de ahí, aquí le daremos todo el cariño y toda ayuda para que se sienta bien y para que rinda de la mejor manera. Tiene un talento extraordinario y personalmente estoy ilusionado tanto con él como con Cancelo, aunque está claro que depende del rendimiento", consideró.

En cuanto al lateral portugués, el entrenador blaugrana apuntó que "es un futbolista muy versátil". "Puede jugar en muchísimas posiciones, extremo, lateral, incluso por dentro, es un futbolista que nos dará muchísimas variantes", manifestó.

El de Terrassa se mostró "muy contento" con el trabajo del club para reforzar al equipo, pero advirtió que "las notas se ponen a final de temporada". "Debido a la situación que tenemos económica, creo que se ha hecho muy bien. Los últimos tres que han salido (Ansu Fati, Ez Abde y Eric García) es porque lo han pedido y nos hemos reforzado en el lateral derecho. El balance es muy positivo debido a la situación económica que viene atravesando el club desde hace ya bastantes meses", subrayó.

El exjugador insistió en el trabajo de la dirección deportiva para tener "un equipo competitivo" y calificó, como "siempre", con un "10" el mercado. "Ya estáis vosotros para poner menos números. Se ha trabajado de una manera excelente, los 'timings' han sido complicados y había que cuadrar todo por el 'fair play'", recalcó.

"ES DIFÍCIL TENER MINUTOS EN EL BARÇA"

"Estamos en una situación en la que no dominamos y sólo hemos podido gastar muy 'poquito' en este mercado. Pero hemos jugado con el 'fair play' y escuchando a jugadores que querían irse, sobre todo a Ansu, Abde y Eric, que vinieron a hablar personalmente conmigo para decirme que querían irse. Creo que ha sido un mercado bastante bueno para nosotros, pero ahora se tiene que demostrar en el terreno del juego", apuntó.

En este sentido, confesó que tiene "la máxima ilusión". "Siempre intento el máximo por el bien del club y también intento adaptarme a las circunstancias que no son las mejores, pero creo hemos hecho equipo, un gran trabajo de equipo y estamos contentos e ilusionados por cómo ha quedado la plantilla y cómo vamos a afrontar la temporada", remarcó Xavi.

Este se refirió al caso de Eric García, que le dijo que necesitaba "cambiar de aires". "Le intenté convencer que no y al final por circunstancias de 'Fair Play' se dio esta cesión", detalló el técnico catalán, que considera que "no" ha perdido a estos tres futbolistas porque todos "pueden volver perfectamente".

"Es su decisión personal. Tienen la necesidad de jugar más, pero somos el Barça, aquí no regalamos nada y tenemos que competir, es muy difícil tener minutos en un club como el FC Barcelona. Son muy jóvenes, pero también es su decisión marcharse para demostrar y tener más minutos y volver, ese es el objetivo de los tres", agregó al respecto, dejando claro que Ansu Fati es "patrimonio del club".

"YAMAL ES MUY MADURO"

Preguntado sobre Lamine Yamal y la vuelta de Raphinha, advirtió que la prensa da a veces "demasiada importancia" a lo de ser titular o no. "Ferran Torres, por ejemplo, ha salido dos días de suplente, ha marcado dos goles y ha marcado la diferencia para el equipo, esa es la actitud y el jugador lo debe entender", puntualizó.

"El fútbol ha cambiado mucho, hay cinco cambios y los cinco deben ser muy importantes, por lo tanto, juegue Raphinha de inicio, juegue después, tiene que estar preparado, y que Lamine juegue de inicio o juegue después tiene que estar preparado, y así con todos los futbolistas. Cualquier minuto en el Barça es trascendente e importante", resaltó el de Terrassa.

De todos modos, el entrenador del Barça ve "bien" al joven futbolista de 16 años, convocado ya con la Absoluta. "Ya he dicho muchas veces que es un futbolista maduro a pesar de tener 16 años, tiene la cabeza muy bien amueblada. Es consciente de lo que le está pasando, es responsable, le gusta el fútbol y es feliz. De momento, está muy contento, no hay ningún problema tanto ni para él ni para el 'staff'", explicó.

Xavi ya tiene a su disposición a Íñigo Martínez. "Le ha costado la pretemporada con esta lesión a la fascia, pero ya está recuperado. Está bien, está entrenando bien, está demostrando su nivel e irá entrando poco a poco", admitió.

La llegada de Joao Cancelo puede provocar que Jules Koundé ejerza de central de forma continuada, su posición natural. "Creo que está a un nivel espectacular y para mí es una garantía, me da muchísima seguridad tenerle en la plantilla y en el campo. Es un líder y creo que defensivamente hay pocos futbolistas en el mundo mejores que Koundé", opinó.

Finalmente, fue cuestionado por la última publicación de 'El Mundo' en relación al 'caso Negreira' en el que la Guardia Civil indica que el arbitraje no habría sido "imparcial" en aquella época. "Ya lo he dicho muchas veces, nunca en mi vida, en 17 años en el primer equipo, más ahora como entrenador, nunca me he sentido beneficiado, nunca. Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil, total", zanjó.