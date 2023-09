Inequidad social, violencia y cierre de estancias favorecen a rezago educativo en CDMX

El 1.4% de la población de la CDMX no sabe leer ni escribir. FOTO: GOBIERNO CDMX/CUARTOSCURO.COM (Fotografía Cortesía)

Entre 2016 y 2022 el rezago educativo en la Ciudad de México se incrementó del 8.9 al 9.7% según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de acuerdo con especialistas, este indicador tiene su origen en la inequidad social, entornos violentos y en el cierre de las estancia infantiles impulsado desde el gobierno federal en 2019.

Ana Gómez Gallardo, directora de operaciones de Enseña por México –organización enfocada en reducir la inequidad educativa en nuestro país– explicó a Publimetro que aunque se piensa en la CDMX como un entorno urbano y sin carencias, las zonas rurales de alcaldías como Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta siguen enfrentando carencias en el acceso a los recursos educativos.

“Creemos que la Ciudad de México es solo urbana, pero tiene contextos rurales en donde hay una falta de acceso desde la infraestructura, hasta las distancias que tienen que recorrer los docentes, incluso en el acceso a recursos como el agua potable. En los contextos urbanos hay poco acceso a la naturaleza, a espacios verdes de cualquier tipo, eso también se transfiere a una cultura más violenta”. — Ana Gómez Gallardo, directora de operaciones de Enseña por México.

Según las estimaciones del Coneval, en los últimos seis años el número de capitalinos rezagados en la educación básica pasó de 811 mil a más de 902 mil personas. Este indicador aglomera a estudiantes entre tres y 21 años que no cuentan con la educación obligatoria (de preescolar a bachillerato); de más 16 años que no han cursado completos los estudios de primaria y secundaria; y de más de 22 que no han acabado la prepa.

Rezago en equipos de cómputo e infraestructura adaptada

Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2021-2022 revelan que Tláhuac, Milpa Alta, Venustiano Carranza e Iztapalapa son las demarcaciones con menor acceso a equipos de computación en escuelas primarias y secundarias, con el 70% o menos de cobertura.

En cuanto al agua potable, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac son las demarcaciones que aún tienen porcentajes menores al 97% en los planteles educativos. Mientras que en 14 de las 16 alcaldías no alcanzan ni el 50% de cobertura en infraestructura adaptada (para estudiantes con alguna discapacidad y personas vulnerables).

Menores oportunidades invisibilizadas

Gómez Gallardo detalló que en la CDMX hay menos oportunidades educativas en las zonas rurales y de difícil acceso. La directora de operaciones de Enseña por México enfatizó que esto se invisibiliza porque en la capital está la mayor oferta educativa; sin embargo, aclaró que se pierde de vista lo que ocurre en las periferias, donde el acceso es complicado y existen entornos de violencia.

“Pensamos en el centro de la ciudad y ahí es donde hay la más mayor cantidad de oportunidades, pero entre más te vas hacia esa periferia llegan menos oportunidades y, sin duda, se vuelve mucho más complicado, pues la violencia en la Ciudad de México llega con mayor potencia a estas zonas”. — Ana Gómez Gallardo.

Cierre de estancias afectó a familias en contextos vulnerables

De acuerdo con Enseña por México, en la última década, cambios como el cierre de estancias infantiles en la capital ha impactado en los niños y niñas de 0 a 5 años y sus familias en los contextos más vulnerables.

“Las políticas afectan enormemente, nosotros lo vemos en la Ciudad de México particularmente en temas de primera infancia. Nosotros hemos acompañado a los adultos que acompañan a los niños y niñas para que tengan las herramientas, recursos para que puedan aprender en casa y que el aprendizaje no solo sea en los espacios educativos porque, a veces son limitados”. — Ana Gómez Gallardo.

Indicadores por alcaldías al corte del ciclo escolar 2021-2022

Con mayores porcentajes de analfabetas (15 años o más)

Milpa Alta, 2.8%.

Magdalena Contreras, 1.9%.

Iztapalapa, 1.8%.

Tláhuac, 1.7%.

Población que no asiste a la escuela de 3 a 5 años

Iztapalapa, 34.8%.

Milpa Alta, 31.5%.

Tláhuac, 31.4%.

Xochimilco, 30.5%.

Gustavo A. Madero, 29.3%

Población que no asiste a la escuela de 6 a 11 años

Cuajimalpa, 5.7%.

Benito Juárez, 5.7%.

Álvaro Obregón, 5.2%.

Cuauhtémoc, 5.5%.

Miguel Hidalgo /Venustiano Carranza, 5.2%

Población que no asiste a la escuela de 12 a 14 años

Cuauhtémoc, 7.6%

Cuajimalpa/ Iztapalapa/ Álvaro Obregón, 7.1%.

Venustiano Carranza, 6.9%.

Xochimilco/ Benito Juárez, 6.4%.

Azcapotzalco, 6.2%

*Fuente: SEP.