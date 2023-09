Acceso con tarjeta a Líneas 4 y 6 del Metro molesta y sorprende a pasajeros

“No hay boletos”, leyeron con asombro en las taquillas de las líneas 4 y 6 del Metro aquellos usuarios que buscaban un ticket para ingresar, pues desde este sábado el acceso es únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI).

Aquellos que no contaban con el plástico mostraron molestia por la decisión y tuvieron que pedir apoyo a los usuarios que sí portaban la tarjeta para acceder; otros decidieron adquirir el plástico.

Quienes tenían ya un boleto pudieron entrar, siempre y cuando lo rompieran y depositaran en una bolsa. Aunque las autoridades les recordaron que el acceso con boleto solamente sería esta ocasión, ya que a partir de este domingo únicamente será con la tarjeta.

“Me parece que la decisión está mal. Yo no sabía que ya no vendían boletos y olvidé mi tarjeta. Así que ahora no sé cómo voy a entrar. No siempre andamos cargando el plástico”, aseguró María Lilia. quien acudió con su pareja a la estación Martín Carrera de la Línea 6 y se enteró que ya no vendían boletos.

“Está mal. Tiene que ser a modo de lo que ellos digan, y no me parece correcto. La tarjeta tiene un costo y algunos vivimos al día, así que sólo compras el boleto con cinco pesos y ya, vámonos”, expresó.

Opera al cien por ciento, primer día sin boletos en Líneas 4 y 6 del Metro. pic.twitter.com/c7gSikw9kn — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2023

Eduardo Gutiérrez también descalificó la medida. “Están perjudicando al transporte. Mucha gente no tiene para la tarjeta, el boleto es más práctico”.

Mientras que María acudió con su boleto en mano y para poder acceder lo rompió, después tuvo que depositarlo en en una bolsa: “para mí, mejor contar con la tarjeta. La voy a tener que comprar, creo que es más rápido el acceso”, comentó.

Ramón Santana coincidió en que la Tarjeta de Movilidad Integrada es más “cómoda y segura”.

Mencionó que conservará sus boletos pues “son para recordar esta etapa. Tengo varios desde que se inició el Metro.”

Pago con tarjeta MI opera sin contratiempos

Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el arranque de la validación de pago de peaje sólo con la Tarjeta MI en las 21 estaciones de las líneas 4 y 6 del Metro, se desarrolló sin contratiempos.

Precisó que los equipos validadores de tarjeta funcionaron adecuadamente, en tanto que la compra y venta de los plásticos, así como su recarga en todas las taquillas y máquinas expendedoras de ambas líneas se registró sin incidentes.

La extinción del boleto magnético se realizará de forma paulatina y se extenderá a otras líneas con el objetivo de que en 2024 ya no exista el ticket de papel.

Actualmente las líneas 4, 6 y 12 solamente permiten el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada.