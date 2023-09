Suspenden duelo Atlético de Madrid vs. Sevilla

MADRID (AP) — Las autoridades de la Liga española suspendieron el encuentro del domingo entre el Atlético de Madrid ante el Sevilla en el estadio Metropolitano de la capital española debido a las complicadas previsiones climatológicas.

El encuentro estaba programado para celebrarse a las 18:30 horas local, horario en el que se prevee que se presente una situación difícil con intensas lluvias, lo que generó que se lanzara una alerta roja a la población.

“Ante la situación climatológica excepcional en Madrid, tras los avisos de alerta roja por parte de AEMET y las recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid, LALIGA, tras haber analizado la situación y mantenido conversaciones durante la mañana con el Presidente de la RFEF, el Presidente del Consejo Superior de Deportes y los consejeros delegados del Atlético de Madrid y el Sevilla FC, ha tomado la decisión de aplazar el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC previsto inicialmente para hoy a las 18:30 en el Cívitas Metropolitano de Madrid”, informó La Liga a través de un comunicado.

El resto de los encuentros dominicales entre Girona vs. Palmas y Mallorca vs. Athletic han continuado son problemas. El día concluirá con el Osasuna vs. Barcelona.