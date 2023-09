Brasil descarta a Antony en el inicio de eliminatorias tras acusaciones de violencia doméstica

SAO PAULO (AP) — Brasil descartó al extremo Antony para los primeros dos partidos de las eliminatorias de la Copa Mundial luego que medios brasileños publicaron el lunes detalles sobre las acusaciones de su expareja por supuesta violencia doméstica.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que Antony no será parte del equipo para los duelos ante Bolivia y Perú “debido a los hechos que se hicieron públicos el lunes”.

La exnovia de Antony lo denunció a la policía el 20 de mayo, acusándolo de violencia doméstica. El jugador del Manchester United lo negó en junio y nuevamente este lunes.

La prensa brasileña publicó los supuestos mensajes entre los dos, en los que al parecer el jugador amenazó e intimidó a la mujer en varias ocasiones.

La CBF (siglas del ente rector del fútbol brasileño) indicó que el “caso necesita ser investigado” y que darle de baja de la convocatoria tiene como intención protegerlo a Antony, la supuesta víctima y la selección.

La policía de Sao Paulo confirmó a The Associated Press que la investigación continúa, pero no dio detalles.

Antony, de 23 años, publicó este lunes un comunicado en Instagram antes de que lo sacaran de la convocatoria diciendo que “niega vehemente las acusaciones”.

Dijo que la relación con la mujer había sido “tumultuosa”, pero que nunca la atacó físicamente.

“En cada momento, en testimonios y entrevistas, da una versión distinta de las acusaciones”, añadió.

Antony disputó con Brasil la pasada Copa Mundial de Qatar, y lleva dos goles en 16 encuentros con la selección.

Gabriel Jesus, delantero del Arsenal de la Liga Premier, fue convocado a la selección como reemplazo para los dos encuentros.