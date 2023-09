Esta mujer demuestra a sus acosadores que puede ganarse la vida como sirena de talla grande

MADRID, 4 (EDIZIONES)

Esta mujer con aletas ha hecho carrera como sirena profesional para demostrar a los trolls de Internet que ser más grande no le impedirá perseguir sus sueños.

Danielle Cecil, de 37 años y residente en Florida (EE.UU.), se pasa el día enfundada en una cola de sirena y una corona de conchas marinas. Su carrera consiste en animar fiestas para niños y adultos, pero su única misión es difundir el mensaje de que ser de talla grande no significa que "tengas que pasar desapercibida".

"La primera vez que me puse la cola fue la primera vez que me sentí guapa, mágica, segura de mí misma, como una criatura mística", asegura la animadora. Su afición por el mundo marino empezó viendo La Sirenita.

En 2017 encontró una cola de sirena que se ajustaba a su cuerpo porque según afirma "antes no las hacían para mujeres de talla grande. Cuando encontré una, tenía demasiado miedo de ponérmela porque me sentía muy insegura."

El personaje de sirena de Danielle se llama Kehlani, un personaje que ella siente que 'nació para ser': "Nunca olvidaré el primer evento que hice, cuando me fui estaba tan llena de alegría por las caras de los niños e incluso de los adultos, cuando eres una sirena es tan mágico y lleno de pura energía".

Su mensaje ha llegado a numerosas personas en redes sociales: "Estoy demostrando que estar gorda no significa que dejes de hacer lo que quieres, no importa lo que diga la gente, si me siento segura vestida de sirena voy a seguir haciéndolo esté gorda o no. Espero motivar a más mujeres para que hagan lo mismo".