Hoy No Circula CDMX y Edomex 4 de septiembre del 2023: ¿qué autos circulan y descansan este lunes?

Hoy No Circula. Así opera el programa este lunes 4 de septiembre.

Para las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios del Estado de México que conurban con la capital, este lunes 4 de septiembre del 2023 el programa Hoy No Circula aplica para los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y hologramas 1 y 2.

De esta forma, para evitar que los automovilistas sean infraccionados, los vehículos que no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas del lunes 4 de septiembre de 2023 son los siguientes:

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 4 de septiembre?

Vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y hologramas 1 y 2.

¿Cuáles son los vehículos que están exentos del Hoy No Circula este lunes 4 de septiembre?

Vehículos con hologramas 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos de transporte de pasajeros.

Vehículos de carga con autorización de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA).

Vehículos de emergencia.

Vehículos de atención médica.

Vehículos de seguridad pública.

Vehículos de servicios funerarios.

Vehículos de transporte escolar.

Vehículos de servicios de emergencia.

¿A cuánto asciende una multa por no respetar el Hoy No Circula este lunes 4 de septiembre?

Los automovilistas que circulen y no respeten Hoy No Circula serán acreedores a una multa de 2 mil 089 pesos.