Polonia/Bielorrusia.-Bielorrusia insta a Polonia a ser "profesional" en sus entrenamientos tras una violación fronteriza

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En respuesta al incidente, que Varsovia negó, el Ministerio de Exteriores bielorruso convocó al encargado de negocios polaco en Minsk para exigir "explicaciones adecuadas" y una "investigación exhaustiva del incidente".

Sin embargo, este lunes Jrenin ha señalado que lo ocurrido se debió a "un mal entrenamiento de los pilotos" de Polonia, que sin embargo sí tenía como objetivo patrullar la frontera entre ambos países, según recoge BelTA.

"No estamos asustando a nuestra población, no estamos concentrado tropas en la frontera estatal debido a este incidente, no estamos involucrando a la aviación. Simplemente decimos: entrenen a sus pilotos para que sean profesionales", ha dicho Jrenin.

El Comité Estatal de Fronteras bielorruso informó el pasado viernes que un helicóptero polaco modelo Mi-24 cruzó la frontera estatal a una distancia de unos 1.200 metros sobre el suelo, si bien posteriormente dio la vuelta.