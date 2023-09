Sergio Ramos regresa al Sevilla 18 años después

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"El Sevilla FC y Sergio Ramos han alcanzado un acuerdo para su incorporación a la plantilla sevillista. Ramos, que quedó libre el pasado 30 de junio tras su paso por el Paris Saint-Germain, llegó en la mañana de este lunes a Sevilla para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato, que le vincula a la entidad nervionense por una temporada", avanzó el club en su página web.

Así, después de que su nombre se vinculara con la tentadora Liga Saudí o la MLS estadounidense, el canterano sevillista se decanta por volver a casa casi dos décadas después. Con solo 19 años, Ramos puso rumbo al Real Madrid, donde se convirtió en estandarte y capitán del club blancos, conjunto con el que levantó 22 títulos: 5 Ligas, 4 Champions, 4 Supercopas de España, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 2 Copas del Rey.

Tras una salida algo convulsa del Real Madrid, el veterano y experimentado central eligió el ambicioso proyecto del PSG francés en el verano de 2021. Sin embargo, una lesión que ya apenas le dejó competir en el último año de blanco prolongó su debut en París y no le permitió rendir al cien por cien es su primera temporada en la capital gala. Sí rayó a un buen nivel el pasado curso, titular indiscutible, lo que le permitió coquetear con una posible vuelta a la selección que no llegó.

En el Parque de los Príncipes disputó 58 partidos entre Ligue 1 -45-, Champions -8-, Copa de Francia -4- y Supercopa de Francia -1-. En ellos anotó seis goles y sumó a su palmarés dos títulos ligueros y uno de la Supercopa de Francia.

Ahora, tras rescindir este verano su contrato con el PSG, el camero regresa al Sevilla, entidad en la que se desarrolló por todos los escalafones inferiores hasta llegar al primer equipo, con el que debutó en 2004. Ya en la 2004/05, la cual inicia con únicamente 18 años, es un fijo para Joaquín Caparrós, disputando 31 partidos en 'Primera' y anotando dos goles. Juega también cuatro partidos de la Copa del Rey y seis de la Copa de la UEFA.

En la 2005/06 juega la jornada inaugural ante el Racing, dos días antes de marcharse al Real Madrid en el último día del mercado de fichajes. En su primera etapa en el equipo disputó 49 partidos y anotó tres tantos.

Como internacional, Ramos posee el récord de internacionalidades con 180; ha marcado 23 goles y ha disputado la fase final de cuatro mundiales -Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018-, y tres Eurocopas -Austria y Suiza 2008, Polonia y Ucrania 2012 y Francia 2016-. Es campeón del mundo (2010) y de Europa (2008 y 2012).

"HE COMETIDO ERRORES, PIDO PERDÓN POR GESTOS QUE HICE EN SU MOMENTO"

En un vídeo compartido por el club hispalense en redes sociales, Ramos reconoció que este lunes era "un día muy especial" y "emocionante". "Por fin vuelvo a casa y estoy deseando que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo nuevamente en el pecho", aseguró.

"Han pasado 18 años desde que me fui y creo que he cometido errores. Quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento", dijo el camero en referencia a algún gesto de desacuerdo hacia la grada sevillista cuando jugaba en el Real Madrid.

No obstante, insistió en que "todos" están "en el mismo barco" y forman parte de "la misma familia". "Demasiada gente tenemos fuera como para pelearnos nosotros, así que solo os digo que soy uno más, que vengo a sumar, que vengo a remar en la misma dirección", reiteró.

"No sólo era una deuda que tenía con conmigo mismo, sino también con mi familia, con mi abuelo, que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre. No tenía sentido tomar otro rumbo, coger otra dirección que no fuese pasar por mi casa. Espero veros muy pronto, vengo a dar el máximo y a intentar conseguir los objetivos con el equipo", zanjó el jugador, de 37 años.