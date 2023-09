Ana Torroja: "Me hubiera gustado ver repetido el gol de Olga tantas veces como se vio el gol de Iniesta"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La cantante Ana Torroja, que recibirá el Premio a la Excelencia Musical en los próximos Latin Grammy, ha condenado el beso que dio el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso, en la final del Mundial Femenino de Fútbol, y ha lamentado que ese hecho haya "empañado el hito realmente histórico de las campeonas".

"Me hubiera gustado ver repetido el gol de Olga (Carmona) tantas veces como se vio el gol de (Andrés) Iniesta en su día", ha manifestado Torroja (Madrid, 1969) en una entrevista concedida a Europa Press, en la que, cuestionada por el movimiento 'Se acabó', ha subrayado que "no se debería tolerar ningún tipo de abuso" en ningún ámbito de la sociedad.

La artista ha asegurado que en sus 40 años en la industria musical no se ha visto en situaciones de abuso de poder como las que denuncian mujeres de distintos sectores bajo este lema similar al 'Me too', pero ha reconocido que sabe de compañeras que lo han sufrido.

Además, la que fuese vocalista de Mecano ha incidido en que en la industria musical es "muy difícil" crecer al ser mujer. "Como mujer tienes que demostrar de una forma más insistente el que vales", ha apostillado.

Es su experiencia tras cuatro décadas en la profesión, una trayectoria que ahora reconoce la Academia Latina de Grabación al otorgarle el mencionado galardón por el legado musical que ha dejado tanto con la formación que compartía con Nacho y José María Cano como en solitario.

"NO SABÍA SI TODO IBA A QUEDARSE EN UN DISCO"

Para Torroja, es un "orgullo" recibir este premio por una carrera que "no ha sido fácil". "Cuando tomé la decisión de arrancar como solista no sabía bien si todo iba a quedarse en un solo disco o iba a seguir", ha relatado, para celebrar que ahora lleva más años en solitario que los que sumó como miembro de Mecano.

Revisando su trayectoria, ha indicado que lo "más difícil" en la profesión es "mantenerse" y ha aseverado que no cambiaría nada de lo que ha hecho porque se siente "contenta con lo conseguido". Asimismo, ha defendido la esencia personal de los artistas, que se encuentran con la "dificultad" de "aceptar que no siempre aciertan con lo que proponen".

"Si te pones a pensar en qué está de moda o qué deberías de hacer para que esto funcione, al final no eres coherente contigo mismo, no eres honesto contigo mismo. Entonces no vas a llegar a nada", ha reflexionado la artista madrileña de 63 años.

Durante todos estos años en la industria, Torroja ha pensado varias veces en retirarse, según ha destacado, especialmente en momentos complicados en los que le costó "tener conciertos" o "que sus discos se escucharán", pero siempre ha aparecido "algo o alguien" que la ha impulsado a continuar.

"NUNCA ME HA GUSTADO LA FAMA"

La fama ha sido otro de los aspectos de la profesión que le ha costado gestionar. "Nunca me ha gustado", ha sentenciado, para precisar que con el tiempo ha logrado entenderlo y "llevarlo mejor".

Con todo, el Premio a la Excelencia Musical llega en un momento muy importante en su vida, ha resaltado. "Ha sido como ese abrazo que te dan para decirte: sigue, lo está haciendo bien", ha expresado.

La cantante recibirá el galardón en el marco de la 24ª entrega de los Latin Grammy, que se celebrará en noviembre por primera vez en España, en concreto en Sevilla, lo "añade algo especial": "Celebrarlo en mi casa (...). Estoy muy contenta con la casualidad de que se hagan aquí en España".

Torroja considera una gran idea la llegada de los premios a la Península y ha propuesto que la celebración de la gala se celebre entre los países de América Latina, aunque ha reconocido que es una apuesta "difícil".

Por otro lado, la artista, quien ha ensalzado la unión entre la música española y latina, ha descartado un reencuentro de Mecano en un futuro, si bien ha asegurado que de darse el caso tendría que ser para varios conciertos. "Si montamos ese cristo es para hacer una gira", ha dicho.

En este sentido, ha invitado a todos aquellos que desean una reunión del grupo que acudan a sus conciertos en solitario para disfrutar de sus éxitos, pues en su directo reúne canciones de su época junto a los Cano y de su carrera ya en solitario, una trayectoria en la que considera que aún le quedan sueños profesionales por cumplir. "Pero no sé cuáles son", ha confesado.