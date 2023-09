Asens dice que Yolanda Díaz notificó a Sánchez que "habría una reunión" con Puigdemont y tras acabar le envió un mensaje

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El exdiputado de En Comú Podem y negociador de Sumar para la investidura, Jaume Asens, ha asegurado hoy que la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, notificó a Sánchez que "habría una reunión" y que tras finalizar le envió un mensaje.

En una entrevista de este martes en Cataluña Radio recogida por Europa Press ha reiterado que el PSOE "no está moviendo ficha" con Junts para una investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y que han esperado a la conferencia del expresidente Carles Puigdemont de este martes para hacerlo.

"Parte de estas peticiones el presidente Puigdemont las hará públicas y esperamos que, a partir de hoy, el PSOE finalmente decida reanudar el contacto", ha señalado Asens, justo antes de que el expresidente catalán huido de la justicia expusiera sus exigencias para iniciar una negociación con el Gobierno.

Según Asens, a su partido le preocupa que desde el PSOE "estén tardando, porque el tiempo en este asunto es oro", y ha añadido que están esperando a que los socialistas comparezcan.

Ha asegurado que las conclusiones que extrae de la reunión de este lunes entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el Parlamento Europeo con Puigdemont, son que un acuerdo de investidura es posible y viable: "Todos tenemos una clara conciencia, una clara convicción de que estamos ante una oportunidad histórica para avanzar".

LA AMNISTÍA, EL "PLAN 'A'"

Respecto a una ley de amnistía, Asens ha sostenido que quien valore la inconstitucionalidad ha de ser el Tribunal Constitucional y ha apuntado que "en todo caso, ha de ser a posteriori, no a priori" de su tramitación.

Ha criticado que "no puede ser que haya un grupo de diputados que preventivamente" consideren la inconstitucionalidad de una ley, y ha señalado que no hay que quedar atrapados en el nombre de la amnistía, ya que textualmente el objetivo es poner el contador a cero, pasar página y hacer un paso ambicioso.

Ha afirmado que hay otras opciones encima de la mesa por si no prospera dicha propuesta, ya que esta es "el plan A, pero eso no quiere decir que no haya planes B".

ENCAJAR A BORRÁS EN LA AMNISTÍA PONDRÍA EN PELIGRO LA CONSTITUCIONALIDAD

Preguntado en una entrevista en RAC 1 de este martes recogida por Europa Press sobre si incluir la presidenta de Junts, Laura Borràs, en una amnistía, ha sostenido que sería difícil encajarla porque "ponerla ahí puede suponer un peligro para la propia constitucionalidad de la ley".

Sobre la negociación, ha explicado que se divide en dos agendas: "Hay una agenda o un carril que tiene que ver con el problema de fondo, con el problema político, y después hay una agenda sobre cuestiones económicas".