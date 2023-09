En golpe a los generales, niegan a Myanmar la presidencia rotativa de ASEAN

YAKARTA (AP) — Los mandatarios del sudeste asiático decidieron que Myanmar no ocupará la presidencia rotativa del bloque regional en 2026, como le correspondía, dijeron diplomáticos y un mandatario el martes, en un revés a los esfuerzos de los generales gobernantes para obtener reconocimiento internacional tras su violenta toma del poder en 2021.

Estados Unidos y otros gobiernos occidentales han condenado el golpe de Estado militar que derrocó en 2021 al gobierno democráticamente electo de Aung San Suu Kyi y han exigido su libertad y la de otros funcionarios presos desde hace años.

Filipinas aceptó el martes la presidencia del bloque regional a partir de 2026 en una cumbre de ASEAN en Indonesia, dijo el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en un comunicado, citando lo que dijo a sus contrapartes en las reuniones a puertas cerradas.

“Tengo el placer de anunciar que Filipinas está dispuesta a tomar el timón y la presidencia de ASEAN en 2026”, dijo Marcos a sus colegas en Yakarta, según el comunicado.

Marcos no explicó por qué Myanmar perdió la prestigiosa conducción de la ASEAN, pero dos diplomáticos de la asociación dijeron a The Associated Press que estaba relacionado con el conflicto civil en el país y temores a que las relaciones del bloque con Estados Unidos y la Unión Europea podrían resultar perjudicadas porque estos no reconocen el régimen militar en Myanmar.

Los diplomáticos hablaron bajo la condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.

El conflicto civil en Myanmar y nuevos estallidos en las disputas territoriales latentes en el Mar del Sur de la China eran temas de importancia en la agenda del bloque de 10 naciones el martes.

Asuntos de difícil resolución como la rivalidad entre Estados Unidos y China en la región han provocado divisiones en ASEAN, y el presidente indonesio Joko Widodo renovó sus exhortaciones a la unidad.

“Todos somos conscientes de la magnitud de los retos en el mundo, donde la clave principal para enfrentarlos es la unidad y centralidad de ASEAN”, dijo Widodo.

En una medida punitiva por su desacato a un plan de paz interior elaborado por los mandatarios de ASEAN en 2021, se prohibió a los generales de Myanmar y sus funcionarios designados asistir a la cumbre de Yakarta, a pesar de que algunos Estados miembros insinuaron que debería permitírseles asistir porque su expulsión no había resuelto la crisis interna.

Después de la cumbre del martes, los mandatarios se reunirán con dirigentes de países occidentales el miércoles y jueves, entre ellos la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el premier chino Li Qiang y el canciller ruso Serguei Lavrov.