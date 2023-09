Juanes, OMD y No te va a gustar, en el cartel musical de las fiestas de Aranda de Duero (Burgos)

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 5 (EUROPA PRESS)

El recinto ferial de El Picón, la Plaza Mayor y Aranda de Duero (Burgos) entera se engalanan para sus esperadas fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Viñas que arrancan el próximo día 8 de septiembre y que contarán con las actuaciones de artistas como Juanes, Orchestral Manoeuvres In the Dark (OMD) o el grupo uruguayo No te va a gustar.

La artista Edurne y el dúo Pimpinela, por su parte, no forman parte del cartel de este año de los festejos populares arandinos, según ha detallado el representante en España de Pimpinela a Europa Press.

Serán diez días de celebraciones, de charangas, de llenar las calles para vivir unas jornadas de diversión, de reunión y de celebración con amigos y familia, según informan fuentes del Ayuntamiento arandino.

Aranda de Duero arranca cada mes de septiembre preparándolo todo para uno de los grandes acontecimientos del año: la vendimia. No hay mejor comité de bienvenida que actuaciones en directo, actividades para los más pequeños y saborear lo mejor de la villa: sus vinos con DO Ribera del Duero y su ya célebre e inimitable lechazo asado, cada vez más apetecible según las temperaturas comienzan a descender y el cuerpo demanda un manjar que combine a la perfección potencia (de sabor) y delicadeza (su reconocible textura).

También de América Latina 'aterrizan' en Aranda para finalizar su gira en España los charrúas 'No te va a gustar', equívoco nombre, pues su música dice todo lo contrario. Y para los más nostálgicos, desde Gran Bretaña, OMD (Orchestral Manoeuvres In the Dark) harán vibrar al público con 'temazos' como su mítico 'Enola Gay', que arrasó en España allá por los 80.

Así, Juanes actuará en concierto el próximo domingo 10 de septiembre a las 23.45 horas en El Picón de Aranda de Duero, mientras que Orchestral Manoeuvres In the Dark se subirá al escenario de El Picón de los festejos populares arandinos el lunes 11 de septiembre también a las 23.45 horas.

No te va a gustar, por su parte, aterrizará en la Plaza Mayor de Aranda de Duero el próximo martes 12 de septiembre a las 22.30 horas.

AL SON DE LAS PEÑAS

Aunque si hay algo que define a estas fiestas patronales son la 'bajada de las peñas'. Cada una de las ocho peñas oficiales en Aranda de Duero tiene su propio día de festejo, pero en las fiestas todas se unen para dar ese colorido especial al centro de la ciudad.

Estas peñas han sido clave durante años para el mantenimiento de uno de los mayores tesoros de Aranda de Duero: sus bodegas subterráneas, 4,2 km de galerías situadas bajo el centro de la ciudad, algunas de las cuales se pueden visitar a lo largo del año, pero en Fiestas con más motivo aún.

Las Fiestas en Honor a la Virgen de las Viñas son el preámbulo perfecto para otra gran celebración que se espera con ganas, y con esta van ya seis años. Se trata de la Gran Fiesta de la Vendimia, el 23 y 24 de septiembre, un fin de semana con más celebraciones, degustaciones y todo ello en torno al vino, santo y seña de la región.