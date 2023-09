Metro de la Línea 3 está ‘en llamas’, usuarios piden agilizar el servicio

El Metro de la CDMX no se salva de los reclamos de usuarios por llegar tarde a sus destinos. En esta ocasión la presencia de humo en una de las estaciones más concurridas provocó retrasos de las unidad y la molestia.

“Bueno para no variar pero no se si ya esto es normal en los trenes dejan pasar 5 minutos y vámonos aquí no ha pasado nada, es Etiopia de Linea 3 me imagino que ya va a empezar a sufrir retrasos la línea, suerte a todos”, publicó un usuario en redes sociales acompañado de un video.

En el mismo se puede observar una cantidad importante de humo que cubre parte del vagón, mismo que todavía tiene pasajeros por dentro y que en apariencia, no tienen la intensión de descender.

Bueno para no variar pero no se si ya esto es normal en los trenes dejan pasar 5 minutos y vámonos aquí no ha pasado nada,es #Etiopia de #Linea3 me imagino que ya va a empezar a sufrir retrasos la línea, suerte a todos. pic.twitter.com/twfq1Q2JBo — angel urbina (@urbina_yosoy) September 5, 2023

La página de Twitter del STC informa cada cierto tiempo del avance (estimado) de unidades en todas las líneas y ahí es donde algunos usuarios vacían sus quejas y molestias por el “mal el servicio” como lo describen en redes sociales.

Hasta el momento no ha salido ningún comunicado del Metro para desmentir o aclarar si la situación reportada en Twitter es cierta.