Empieza juicio a asesor de Trump relacionado con el asalto al Capitolio

WASHINGTON (AP) — Un asesor del presidente Donald Trump actuó como si estuviese “por encima de la ley” cuando se negó a cooperar con la investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio, argumentaron los fiscales el miércoles al inicio de su juicio.

Peter Navarro, imputado de dos cargos de desacato legislativo, no ignoró a la comisión, sino que le dijo a sus integrantes que mejor contactaran a Trump para saber qué información estaba protegida bajo el privilegio ejecutivo, insistió el abogado de Navarro. Un juez determinó que el argumento del privilegio no bastaba porque Navarro no pudo demostrar que Trump lo invocó.

Navarro, asesor en temas comerciales, fue citado a declarar en febrero de 2022 por la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero de 2021, en que una turba de simpatizantes de Trump irrumpió en la sede legislativa para tratar de impedir la certificación de los resultados electorales. Navarro había promovido las falsedades de Trump de que hubo fraude, y la comisión pensó que podría tener más información sobre cualquier conexión entre esas denuncias y el asalto al Capitolio, dijo el fiscal John Crabb.

Pero Navarro no entregó ningún email, reporte o apunte. Cuando llegó la fecha para testificar ante el panel, no se presentó, señaló Crabb. Aun si el presidente hubiese invocado el privilegio ejecutivo, Navarro debió haberse presentado, contestar preguntas y citar el privilegio para las que no podía responder, añadió.

“No era voluntario. No fue una invitación. Una citación es una obligación legal”, declaró Crabb. “Somos una nación de leyes y nuestro sistema no funciona si la gente cree que está por encima de la ley”.

El abogado de la defensa Stanley Woodward dijo al jurado que Navarro sí contactó a miembros de la comisión, pero les pidió hablar con Trump para ver qué información él consideraba protegida por el privilegio ejecutivo. Eso nunca ocurrió, añadió.

“La evidencia no mostrará que el doctor Navarro intencionalmente desistió de cooperar”, declaró Woodward. Rechazó intentos de vincular a Navarro con los hechos del 6 de enero y comparó los argumentos de la fiscalía con las previsiones de una película que prometen más de lo que hay. “Es como una de esas películas donde no tienes nada tras la previsión”, expresó.