Boric y los expresidentes firman un alegato "por la democracia" ante el aniversario del golpe de Pinochet

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Boric, que se ha reunido con todos los exmandatarios de cara a los actos de conmemoración, ha logrado firmar junto a ellos un simbólico texto que invita a la unidad. "Cuidemos la memoria, porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos", defiende, al recordar cómo Chile puso fin en 1973 a un "orden constitucional estable" y a una democracia "en constante evolución".

"Al cumplirse 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile que le costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas, chilenas y de otros países", los dirigentes han aparcado sus "legítimas diferencias" para llamar con una sola voz a "cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho".

"Queremos preservar y proteger esos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro", señalan, con el objetivo de hacer frente a cualquier posible "desafío" con "más democracia, nunca con menos".

Asimismo, instan a "fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias, que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades".

Pese al texto común, los inminentes actos de conmemoración no están exentos de polémica y Piñera ya ha confirmado que no acudirá a los eventos oficiales organizados en La Moneda. "Esta iniciativa debería haber ocurrido en un momento de unidad", ha lamentado el expresidente, que sí ve necesario no obstante poner en común "ciertos valores básicos", según el diario 'El Mercurio'.