Estrés mina salud mental de capitalinos, más de 200 atentan contra su vida cada año

La vertiginosa vida en la Ciudad de México, el estrés, los problemas económicos y en las relaciones personales merman la salud mental de los capitalinos, pues cada año más de 250 personas atentan contra su vida y logran consumar suicidios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siete de cada 100 mil habitantes de entre 15 y 29 años se quitan la vida en la CDMX, es precisamente este colectivo el que representa al 50% de los suicidios que ocurren en la metrópoli. En 2022 se contabilizaron 277 suicidios en la capital, 21.31% menos que en 2021, cuando se registraronn 352.

Según especialistas como Diocelin Ruíz Ortega, psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), factores como el estrés y la poca prioridad y difusión que se le da a la salud mental de la población resultan cruciales en el tema de los suicidios en nuestro país, donde existe un sesgo cultural hacia la atención psicológica y sobre que las personas expresen sus emociones.

“Como mexicanos nos enseñaron a no hablar de nuestras emociones, a que te tienes que comer los problemas. Si tienes una tristeza, si tienes un enojo, si tienes algún problema no resuelto, te lo aguantas. Entonces lo que está provocando es que las emociones se queden sin resolver, y trae que como consecuencia que las personas no encuentren salida ante los problemas que tienen”.

— Diocelin Ruíz .