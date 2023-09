Colombiano Molano gana al sprint la 12da etapa de la Vuelta a España

ZARAGOZA, España (AP) — El ciclista colombiano Juan Sebastián Molano triunfó el martes en un sprint para llevarse la victoria en la 12da etapa de la Vuelta a España, en la que el estadounidense Sepp Kuss retuvo el liderato general por quinto día consecutivo.

Con la ayuda de Rui Oliveira, su compañero del UEA Team Emirates, Molano se lanzó al ataque para imponerse al cabo del recorrido de 151 kilómetros (94 millas) entre Ólvega y Zaragoza, en el norte de España. El corredor de 28 años también se apuntó un triunfo de etapa en la pasada edición de la ronda española.

Fue una etapa muy tranquila. El equipo Alpecin–Deceuninck marcó el ritmo durante casi toda la ruta hasta que Kaden Groves no se colocó bien en la llegada y Molano aprovechó el trabajo de sus compañeros para cruzar primero y recibir los vítores de muchos compatriotas.

“Rui Oliveira y Marc Soler trabajaron a la perfección", dijo Molano. Nos salió como lo habíamos planeado en la reunión del equipo por la mañana. En esa leve curva a izquierdas en el tramo final teníamos que estar delante, pegarnos a las vallas y tratar de hacer el mejor sprint".

“Vi mucha gente feliz, que gritaba mi nombre”, añadió. “Quiero mandarle un saludo a toda la gente que me sigue, que me escribe esos mensajes, que me admira. Esto va para toda Colombia

Fue la victoria de etapa número 38 de ciclistas de Colombia en la Vuelta.

Después de tres días de relativa calma en ruta llana, la carrera de tres semanas está al umbral de sus etapas más esperadas.

El pelotón se adentrará el viernes en Francia para afrontar la subida del Tourmalet, una mítica cima del Tour de Francia en los Pirineos.

La 13ra etapa cubrirá 135 kilómetros (84 kilómetros), incluyendo más de 4.000 metros de desnivel acumulado. Se prevé un gran duelo entre los equipos UAE Emirates y Jumbo-Visma, cada uno con tres corredores dentro de los 10 primeros de la Vuelta, así como el campeón defensor belga Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep).

Kuss mantiene una ventaja de 26 segundos sobre el español Marc Soler en la clasificación general.

Evenepoel se ubica tercero, 1:09 detrás. El tres veces campeón Primoz Roglic se encuentra rezagado 1:32 en el cuarto puesto. El danés Jonas Vingegaard, reinante bicampeón del Tour, así como el francés Lenny Martínez, el portugués João Almeida y el español Juan Ayuso, siguen detrás, todos a 2:25.

Kuss, Roglic y Vingegaard forman parte del Jumbo-Visma, mientras que Soler, Almeida y Ayuso compiten para UAE Emirates.