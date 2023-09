Luis de la Fuente: "Estos días sólo he pensado en fútbol y en Georgia"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Desde que estoy aquí, que son nueve meses y cinco partidos, nunca he tenido una rueda de prensa tranquila y uno ya se empieza a acostumbrar. Tener presión por el fútbol no me importa, la acepto con naturalidad, es la parte que te toca en el cargo y el primer autocrítico soy yo", señaló De la Fuente en rueda de prensa previa al partido.

El riojano dejó claro que se siente "totalmente fuerte y respaldado". "Pero el fútbol dirá lo que tenga que ser en el futuro, no podemos adelantar acontecimientos. En ese sentido estoy totalmente tranquilo", subrayó.

De la Fuente no quiso incidir demasiado en si había vivido estos días de peor manera por todo el revuelo montado tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. "La concentración es tan dinámica que los días pasan rápidamente. Sólo he pensado en fútbol y fútbol, y en Georgia y Georgia porque es un partido muy importante porque podemos empezar a encauzar una clasificación para la que tenemos muchísima ilusión porque tenemos unos futbolistas de un futuro fantástico que nos hace ser muy optimistas", subrayó.

"Hemos estado centrados únicamente en el partido", añadió el riojano, que recordó que "el inconveniente" de su puesto es no tienen "jornada a jornada" y que el último partido fue la final de la Liga de Naciones. "Desgraciadamente pasan tantos meses que la actualidad lo devora todo, lo que se me hace largo son esos meses (entre concentración y concentración)", apuntó.

El técnico centró su mensaje en la importancia del partido pese a todo lo sucedido estos días. "Nos jugamos muchísimo, el prestigio y el futuro del fútbol español pasan por este partido, por estar centrados exclusivamente en este partido y la actitud y el compromiso que he visto en los jugadores me hace emocionarme. Estoy feliz con su actitud", afirmó.

"Estoy encantadísimo con el ritmo, la intensidad y el nivel de entrenamiento que hemos tenido. Me gusta que los futbolistas están concentradísimos en lo único que es importante ahora mismo que es ganar a Georgia. Me han demostrado con su profesionalidad, su solidaridad, su compromiso, esos valores que tienen estos jugadores y que hay que ponerlos en valor porque son un ejemplo. Estoy tranquilo, mi cuerpo técnico exactamente igual, porque confiamos ciegamente en ellos", remarcó De la Fuente.

Preguntado por Lamine Yamal, eludió decir nada sobre el once, aunque ya tiene "el equipo en mente", pero elogió al joven de 16 años. "Me parecía muy bueno viéndolo por televisión y trabajando con él te das cuenta el potencial y me parece aún mejor, es algo que me pasa con todos. Es un futbolista muy importante, está aquí por méritos propios y esperamos que su progresión siga en ese nivel. Me parece un jugador genial, vamos a darle tiempo y que vaya cubriendo etapas", remarcó.

"ESPERO UN PARTIDO DURO, GEORGIA HA CRECIDO Y SIEMPRE NOS HA COSTADO"

Sobre el partido ante Georgia, tiene claro que espera que sea "duro y complicado". "Es un equipo que ha crecido, con una generación muy brillante, con muchos jugadores en grandes equipos en Europa de ligas muy competitivas y eso demuestra que el fútbol georgiano está a un nivel importante. Espero un partido difícil, pero estamos mentalizados para ello", indicó.

De la Fuente no olvida que "siempre" les ha costado "mucho" ganar a este rival en su casa y que por ello deberán dar su "mejor versión" en un choque que no quiere catalogar como final. "Tenemos que competir, ser un equipo solidario. Este es el partido más importante porque es el más inmediato, pero no lo veo como una final. Es importante para nuestro futuro", advirtió.

Sobre Khvicha Kvaratskhelia, la estrella rival, prefirió centrarse en "el valor del equipo". "Georgia tiene muy buenos jugadores e individualidades y es un equipo comprometido y aguerrido", resaltó el de Haro que calificó al combinado que dirige Willy Sagnol como un "'equipazo'".

El futbolista del Nápoles juega en el extremo, pero eso no va a variar mucho la idea que tenga del partido el seleccionador nacional, que cuenta con "cuatro laterales muy completos, cada uno con una faceta más destacada y un perfil ofensivo o más defensivo".

"Estoy confiado porque independientemente de la ubicación que tenga el jugador que sea, estamos preparados para competir y combatir cualquier situación. Además, preparo los partidos pensando en nosotros, aunque evidentemente también tenemos que tener en cuenta las condiciones de rival", agregó al respecto.

Finalmente, Luis de la Fuente también fue preguntado por la posibilidad de la vuelta de Sergio Ramos, tras la predisposición mostrada por el central este miércoles. "Trato de traer a los mejores en cada momento, ahora han venido a los que están en mejores condiciones", zanjó.