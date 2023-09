Luka Modric: "Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Hablé con el club y con Ancelotti. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Era mi deseo que todos los jugadores estuviéramos en la misma posición inicial y que pudiéramos luchar por un lugar en el campo", indicó el centrocampista en una entrevista a Sportske Novosti recogida por Europa Press.

El veterano futbolista, de 37 años, insistió en que desde el cuerpo técnico y el club le confirmaron que "nada cambiaría" en su estatus en la plantilla. "Hace dos meses jugué dos partidos con prórrogas con la selección, lo que significa que físicamente puedo funcionar como antes. Por eso quería quedarme", explicó.

Sin embargo, el jugador fue suplente en los tres primeros partidos de LaLiga EA Sports 2023-2024. "Nadie está contento cuando está fuera del campo. Después de mi carrera, en la que no estoy seguro de haber estado en el banquillo durante tres partidos seguidos, esa sensación me resultaba especialmente extraña. Pero el entrenador lo decidió por sus propios motivos. No me hundiré ni flaquearé por eso, todo lo contrario", manifestó un motivado Modric.

"Hablé con Ancelotti, por iniciativa suya. Tenemos muy buena relación desde su primera etapa. Estoy completamente tranquila, consciente de que tengo que trabajar como hasta ahora y que tarde o temprano todo encajará. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que los jóvenes son jugadores de primer nivel, por eso están en el Real Madrid", reconoció.

Y quiso dejar claro que no está "en duda" que ellos les ayuden y aconsejen para que progresen. "Debemos ayudarlos a que asuman gradualmente los roles principales. Me alegro de que estos jóvenes, ya sea Rodrygo, Vinícius o los que vinieron, quieran consejos y aprovechen nuestras experiencias. También sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar como el Real Madrid lo necesita", reiteró.

En un curso algo convulso por una renovación con el conjunto merengue que no llegaba, Modric afirmó que su "visión fundamental" ha sido "primero y siempre" continuar en el Real Madrid. "Hubo ofertas antes, ya que los intereses son constantes. Sólo si el Real Madrid no quisiera que continuara, consideraría otras opciones. Mi comportamiento en este sentido durante los últimos 11 años lo confirma claramente", dijo sobre su futuro.

"Estoy feliz y realizado en el Real Madrid y mientras sea así no pienso en otras opciones. Tampoco necesito aumentar mi ego con estas historias sobre grandes ofertas. Sólo quiero disfrutar de cada momento en el fútbol y en la Real y no me pongo límites", agregó sobre la posibilidad de irse a Arabia Saudí.

Destino que sí eligió su excompañero Karim Benzema, al que extraña en el equipo después de "11 años juntos". "Siento la misma nostalgia que con las salidas de compañeros y amigos como Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo. Estuvimos mucho juntos, ganamos mucho y lo disfrutamos, son relaciones especiales, conectadas para siempre", reflexionó.

Finalmente, Modric valoró un posible final de su carrera y la de Toni Kroos en un futuro cercano, "conscientes de que se acerca el final de la historia". "Es algo natural. Es cierto que es cuatro años más joven, pero tiene una visión diferente a la mía sobre la duración de su carrera. En cualquier caso, Toni es un gran tipo, no sólo en el campo, y estoy feliz de que podamos disfrutar juntos del final de nuestras carreras", zanjó.