Montilla cree que los beneficiados por una amnistía deben comprometerse a no repetir los hechos

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha asegurado hoy que los beneficiados por una amnistía se deben comprometer a no repetir los hechos y aunque ve legítimo que los independentistas pidan un referéndum advierte de que éste "no tendría amparo legal". Además, en su opinión, hay cambios en Puigdemont porque no ha planteado la situación de hacer un par de años, y ya no es el bloqueo.

En una entrevista en Ser Cataluña de este miércoles recogida por Europa Press, ha insistido en que los beneficiados de una amnistía se comprometieran a no repetir los hechos, algo que ha calificado de coherente: "Si se cierran las carpetas, se cierran por una cosa y por otra".

Montilla dice no entender que el expresidente del Gobierno Felipe González afirmara que una amnistía supondría señalar a la democracia española como culpable de lo sucedido en Cataluña.

En esta línea, ha considerado que desde los antiguos responsables políticos "se debe una cierta fidelidad" a los liderazgos actuales y que ellos mismos están --textualmente-- obligados a echar una mano.

LEGÍTIMO EXIGIR REFERÉNDUM

También ha calificado de legítimo que partidos independentistas exijan un referéndum sobre la independencia de Cataluña ante una investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien ha reiterado que "no tendría amparo legal".

De hecho, ha llamado a "entender las razones del otro para poder negociar", a reconocer la pluralidad de posiciones y a poner encima de la mesa las discrepancias.

Montilla ha deseado "que hubieran más esfuerzos y de más actores políticos en Cataluña y España para acercar posiciones" y encontrar espacios para facilitar el acuerdo, y ha pedido discreción en las negociaciones.

"Hay otros que defienden otras cosas, también. ¿O es que las propuestas de Vox que querrían eliminar el Estado autonómico son muy constitucionales?", ha reflexionado.

Asimismo, ha aseverado que la posición planteada por el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont este martes "tampoco es la situación que había planteado hace un par de años desde Bruselas" y ya no es el bloqueo.

INDEPENDENTISMO DIVIDIDO DIFICULTARÁ LA NEGOCIACIÓN

El expresidente de la Generalitat ha avisado de que en el independentismo "hay una lucha desde hace años para la hegemonía que dificultará la negociación" de una investidura de Sánchez, algo que según él también ha ocurrido en otros temas.

Ha valorado que Cataluña "no es que esté mal, el problema es que podría estar mucho mejor", y ha instado a abordar los problemas reales del país y no hablar de los temas de siempre, en sus palabras.

Ha asegurado que el Ejecutivo que él lideró tomó decisiones "de manera absolutamente cohesionada" y ha calificado de muy elevado el grado de lealtad entre las formaciones políticas que lo compusieron.

Preguntado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha expresado "respeto hacia todos los expresidentes de la Generalitat".