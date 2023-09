Tebas: "LaLiga es hoy fuerte y puede marcar su rumbo independientemente del Real Madrid y la RFEF"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"LaLiga es hoy muy fuerte y podemos andar y marcar nuestro rumbo independientemente de lo que pueda pensar el Real Madrid y su presidente o la RFEF", señaló Tebas durante su intervención en la 'Olé Sports Summit Leaders' en Argentina.

El dirigente no niega que le gustaría "estar mejor" con el organismo federativo y con un Florentino Pérez, con el que no se habla "desde hace dos años y medio". "Sólo conozco al Real Madrid por los juzgados", apuntó con una sonrisa, advirtiendo que prefiere "no hablar y seguir trabajando". "Yo estoy más cómodo así y la incomodidad es desde el punto de vista de que uno de los clubes más importantes del mundo no tiene vínculo con LaLiga", añadió.

El dirigente respeta al club madridista "como institución" y por ser "una de las dos locomotoras del fútbol español", pero reiteró que no coincide "con la visión del fútbol de su presidente" y que está "muy en contra" de la Superliga que impulsa Pérez. "El Real Madrid viene a las reuniones, da su discurso contra lo que hacemos y en la votación 38 a favor y dos en contra", remarcó.

El pasado fin de semana, el Real Madrid prohibió a LaLiga dar imágenes previas y posteriores en el Santiago Bernabéu del partido ante el Getafe, yendo en contra de un reglamento audiovisual de la patronal que se ha "discutido en los juzgados" varias veces. "Una vez le ha dado la razón al Real Madrid, con una sentencia que no es firme, aunque ya la aplicaron. Pero la retransmisión fue casi igual que los demás partidos", indicó.

Tebas también insistió en que a la competición "no" le ha costado superar la marcha de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, como se demostró en la venta de derechos audiovisuales a nivel internacional. "Tenemos a Vinícius, ahora a Yamal, no hay que obsesionarse con que las estrellas te marcan el camino para crecer, lo que hay que hacer es trabajar y vender bien a los clubes y las competiciones", resaltó.

"Se habla mucho de Arabia Saudí, pero creo que el camino no es el adecuado. Tiene derecho a hacer una gran liga, ¿pero fichando a grandes jugadores haces una gran liga? En mi opinión, no. No es el camino porque en Europa y Sudamérica las competiciones son grandes por sus clubes y sus competiciones. Teniendo a Cristiano y a Benzema sus derechos audiovisuales internacionales se han vendido por 60.000 euros, no creo que tengamos que estar preocupados", explicó sobre la marcha de grandes nombres a la liga saudí y que esto pueda suponer una amenaza para otros campeonatos.

"AHORA LAS RETRANSMISIONES DEBEN PARECERSE AL VIDEOJUEGO"

Además, el presidente de LaLiga destacó la importancia del control económico para compararse con la Premier League, donde el Gobierno británico "va a intervenir" y quiere instaurar uno por las grandes "pérdidas". Un campeonato inglés donde hay mucha inversión de grandes fortunas de Oriente Medio. "Si abrimos el grifo aquí tenemos colas de jeques que quieren un equipo, pero no sería sostenible", avisó.

Preguntado por el VAR, opinó que "se ha desvirtuado" respecto a su idea original. "Se dijo que tendría una mínima intervención y en errores flagrantes y se ha pasado a los 'penaltitos' y al tema de las manos. Creo que las decisiones hay que explicarlas, conocer las conversaciones, si no esto no funciona. No digo en directo, que lo expliquen después. Se necesita más transparencia y menos interrupción, así podrá servir más", expresó.

Tebas participó en esta convención organizada por el diario deportivo argentino 'Olé' donde detalló el nuevo modelo de LaLiga, que ha cambiado su imagen "para llegar más". "Había un rosco con un balón desde 1990, luego tuvo su evolución y ahora EA Sports nos ha ayudado mucho y ya hay un plan de cambio de logo, de marca, de retransmisión de partidos. La forma de ver el fútbol en videojuego hay que llevarla a la realidad", apuntó.

El mandatario pidió no pensar que "sólo hay jóvenes" que consumen fútbol porque la audiencia está "muy segmentada" y cada aficionado quiere "sentir a sus equipos. "Hay que la capacidad de crear una marca y una forma de retransmitir que todas las edades puedan verlo", declaró.

También incidió en la importancia de "saberte posicionar para poder competir no sólo con otras competiciones sino con otras formas de ocio y entretenimiento". "Cada fin de semana peleamos porque el bolsillo del aficionado destine parte de su entretenimiento a nuestra competición en lugar de a Netflix o HBO. Y si no estás a ese nivel de ellos, te vas a quedar fuera", advirtió.

Tebas confesó que le gustar estar "muy personalmente" en la forma de retransmitir los partidos porque ve muy importante "el modo de contar esta película que es un partido de fútbol", y que por ello todos los lunes mira las realizaciones y los informes "para corregir los errores". "Antes el videojuego debía parecerse mucho a las retransmisiones y ahora el camino es al revés y hay que hacer lo que el videojuego ha conseguido en imágenes técnicas", comentó.

LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR "DE TÚ A TÚ" EL MERCADO INTERNACIONAL

"Yo siempre digo que donde no hay público hay que ponerlo de espaldas a la cámara, no delante, porque eso es mostrar y contar esa película de otra forma. El aficionado que va al estadio es mucho más pasional, tiene un sentido de pertenencia muy importante, aunque es público también de televisión y cuando ve a su equipo fuera de casa es muy importante transmitir esa pasión y esa pertenencia que da porque es parte del espectáculo. Es muy importante que se vea bien el estadio y todo porque es la forma de atraer a la gente de ver un espectáculo muy global", prosiguió.

El presidente de LaLiga no olvidó la importancia de "trabajar mucho el mercado internacional más de tú a tú". "Tenemos que estar en sitios físicamente para tener contacto con los medios o las federaciones de esos países para que los partidos se retransmitan correctamente. Eso sube el valor de nuestro producto, hay que estar encima. Con las oficinas, pagando todas las activaciones que hacemos, nos traemos más de 50 millones de dólares a España. Y seguirá creciendo, evidentemente", citó.

Además, destacó que LaLiga es la que "corporativamente" tiene "más seguidores en redes sociales". "Si no hablan de ti en las redes sociales, ya puedes jugar muy bien y meter muchos goles, que no vas a crecer", manifestó.

Finalmente, dada su presencia en Argentina, calificó el mercado de América Latina como "muy importante porque hay muchos jugadores de la Liga que son de estos países" y hay "mucha gente" que sigue las competiciones españolas, y admitió que aunque tengan mercados "con mucho más reporte económico", eso no quiere decir que se preocupen "mucho más".