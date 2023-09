Vistazo a las municiones de uranio empobrecido que EEUU suministrará a Ucrania

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos anunció el miércoles que enviará a Ucrania los controvertidos proyectiles antitanque de uranio empobrecido, luego de que Gran Bretaña hiciera lo propio para ayudar a Kiev a penetrar las líneas rusas en su extenuante contraofensiva.

Los obuses de 120 milímetros se utilizarán para armar los tanques Abrams 31 M1A1 que Washington tiene previsto entregar a Ucrania en el otoño.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló esos proyectiles de uranio con capacidad de penetrar blindajes a fin de destruir los tanques soviéticos, entre ellos los mismos T-72 que Ucrania enfrenta en su actual contraofensiva.

El uranio empobrecido es un subproducto del proceso de enriquecimiento del uranio necesario para fabricar armas nucleares. Los proyectiles conservan algunas propiedades radiactivas, pero no pueden generar una reacción nuclear similar a la de un arma atómica, dijo Edward Geist, experto nuclear e investigador de políticas en la Corporación RAND.

Cuando Gran Bretaña anunció en marzo que enviaría a Ucrania proyectiles de uranio empobrecido, Rusia alegó falsamente que ese armamento tiene componentes nucleares y advirtió que su utilización abriría la puerta al uso de armas de mayor poderío en el conflicto. El presidente ruso Vladímir Putin ha dejado entrever antes que la guerra podría agravarse al grado de que se llegue a utilizar armamento atómico.

A continuación presentamos un vistazo a los proyectiles de uranio empobrecido:

_____

¿QUÉ ES EL URANIO EMPOBRECIDO?

El uranio empobrecido es un subproducto del proceso para crear uranio enriquecido, más raro, el cual es utilizado como combustible y armamento nuclear. Aunque es mucho menos potente que el uranio enriquecido e incapaz de generar una reacción nuclear, el uranio empobrecido es extremadamente denso —es más pesado que el plomo—, una cualidad que lo hace sumamente atractivo para emplearlo en proyectiles.

“Es tan denso y tiene tanta inercia que simplemente sigue avanzando a través de los blindajes, y se calienta tanto que se incendia”, dijo Geist.

Cuando es disparado, un proyectil de uranio empobrecido se convierte “en esencia en un dardo de un metal exótico disparado a una velocidad extraordinariamente alta”, dijo Scott Boston, analista sénior de defensa en Rand.

En la década de 1970, el Ejército de Estados Unidos comenzó a fabricar obuses perforadores de blindaje con uranio empobrecido, y desde entonces lo ha añadido al blindaje compuesto de tanques para reforzarlo. También ha agregado uranio empobrecido a las municiones de los aviones A-10 de la Fuerza Aérea, conocidos como cazatanques y que se utilizan en ataques de apoyo aéreo de corta distancia. Las fuerzas armadas estadounidenses siguen desarrollando municiones de uranio empobrecido, en especial el proyectil M829A4 perforador de blindajes para el Abrams M1A2, el principal tanque de batalla estadounidense, dijo Boston.

_____

¿QUÉ HA DICHO RUSIA?

En marzo, Putin advirtió que Moscú “respondería en consecuencia, dado que Occidente en conjunto ha comenzado ha utilizar armas con un ‘componente nuclear’”. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, dijo que las municiones constituían “un paso en dirección a acelerar el agravamiento” en la letalidad de las armas.

Días después, Putin señaló que Rusia respondería a la acción británica con la instalación de armas nucleares tácticas en la vecina Bielorrusia. Putin y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko dijeron en julio que Moscú ya había enviado algunas de esas armas.

El Kremlin no había emitido comentarios hasta el momento sobre el anuncio de Estados Unidos, efectuado el miércoles en la tarde durante la visita del secretario de Estado Antony Blinken a Kiev.

El Pentágono ha defendido la utilización de ese tipo de municiones. Las fuerzas armadas estadounidenses “han adquirido, almacenado y utilizado proyectiles de uranio empobrecido durante varias décadas, ya que es un elemento de larga data en algunas municiones convencionales”, dijo en marzo el teniente coronel de la Infantería de Marina Garron Gran, portavoz del Pentágono, en una declaración en respuesta a preguntas de The Associated Press.

Esas municiones han “salvado las vidas de muchos miembros del servicio en combate”, dijo Gran, y agregó: “Otros países también poseen desde hace tiempo municiones de uranio empobrecido, entre ellos Rusia”.

Gran se abstuvo de precisar si los tanques M1A1 que se entregarán a Ucrania contarán con blindaje modificado de uranio empobrecido, y atribuyó ese silencio a medidas de seguridad operativa.

_____

NO ES UNA BOMBA, PERO SIGUE SIENDO UN RIESGO

Aunque las municiones de uranio empobrecido no se consideran armas nucleares, el hecho de que emitan niveles bajos de radiación ha llevado al Organismo Internacional de Energía Atómica —el órgano de la ONU para la supervisión nuclear— a exhortar a que se manejen con cuidado y advertir sobre los posibles peligros en caso de exposición a ellas.

El manejo de ese tipo de municiones “debería mantenerse al mínimo y deberían utilizarse atuendos protectores (guantes)”, señaló el OIEA. Dijo también que, “por lo tanto, podría ser necesaria una campaña de información pública para garantizar que las personas eviten manejar los proyectiles”.

“Esto debería formar parte de cualquier valoración de riesgo, y tales precauciones deberían depender del alcance y el número de municiones utilizadas en una zona”, añadió.

El OIEA hace notar que el uranio empobrecido es en esencia una sustancia química tóxica, en contraposición a un peligro de radiación. Las partículas en aerosoles pueden ser inhaladas o ingeridas, y aunque la mayor parte serían excretadas, algunas pueden ingresar al torrente sanguíneo y dañar los riñones.

“Las concentraciones altas en los riñones pueden dañarlos y, en casos extremos, causar insuficiencia renal”, señala el OIEA.

El bajo nivel de radiactividad de un proyectil de uranio "es un defecto, no una característica” de la munición, dijo Geist, y si las fuerzas militares de Estados Unidos pudieran encontrar otro material con la misma densidad, pero libre de radiactividad, preferirían usar ese.

Las municiones de uranio empobrecido, así como los blindajes reforzados con ese material, fueron utilizados por los tanques estadounidenses en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991 contra los tanques T-72 de Irak, y de nuevo en la invasión a Irak de 2003, al igual que en Serbia y Kosovo.

Los efectivos estadounidenses han preguntado si algunos de los problemas de salud que padecen actualmente se deben a la inhalación o exposición a fragmentos luego de haber disparado ese tipo de municiones, o cuando sus tanques fueron alcanzados por fuego enemigo que dañó los blindajes reforzados con uranio.

En un mensaje difundido en la red social Telegram, Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, arremetió contra la decisión de Estados Unidos de entregar ese tipo de municiones a Ucrania: “¿Qué es esto, una mentira o estupidez?" Dijo que se ha advertido un aumento en los casos de cáncer en los lugares donde se utilizaron municiones de uranio empobrecido.

___

Los periodistas de The Associated Press Lolita C. Baldor y Aamer Madhani, en Washington; Frank Jordans, en Berlín, y Menelaos Hadjicostis, en Nicosia, Chipre, contribuyeron a este despacho.