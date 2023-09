Burrow extiende contrato con Bengals por 275 millones y es el jugador mejor remunerado de NFL

CINCINNATI (AP) — El quarterback Joe Burrow se convirtió el jueves en el jugador mejor remunerado de la NFL al llegar a un acuerdo por cinco años y 275 millones de dólares para extender su contrato con los Bengals de Cincinnati, dijo una persona cercana a la negociación.

El convenio incluye más de 219 millones de dólares garantizados, añadió la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo no se ha anunciado oficialmente.

Al obtener un promedio de 55 millones de dólares al año, Burrow rebasa a otros quarterbacks de elite de la liga que firmaron nuevos contratos durante el receso entre campañas.

Adorado por compañeros y fanáticos de Cincinnati, Burrow ha transformado al equipo y se ha ganado la reputación de un líder decisivo y creativo con talento para encontrar la forma de ganar yardas cuando las jugadas no resultan como se esperaba.

La contratación de un quarterback elegido al Pro Bowl de 2022 y ganador del premio al Regreso del Año en la NFL por un plazo mayor era una meta del equipo en el verano, pero el acuerdo no se concretó sino hasta tres días antes de que los Bengals comiencen su temporada en Cleveland.

“Éste es el lugar en el que quiero estar toda mi carrera”, dijo Burrow a la prensa el miércoles. “Ustedes han visto lo que han hecho la gerencia y Zac (Taylor, el entrenador) durante su estadía aquí. Soy una pequeña parte de eso. Me emociona ser parte de eso. Y tenemos a gente maravillosa en el vestuario que trabaja todos los días y que se emociona por mostrar sus talentos y por lograrlo en la ciudad de Cincinnati”.

Burrow ha llevado a los Bengals a dos títulos consecutivos de la División Norte de la Conferencia Americana y a un Super Bowl después de la temporada de 2021. En aquel partido cayó por 23-20 ante los Rams.

Cincinnati finalizó el año pasado con una foja de 12-4. Burrow impuso récords de la franquicia en una sola campaña en los rubros de envíos completos, intentos de pase y pases de anotación.