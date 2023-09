El principal candidato opositor abre la puerta a la participación de miembros de su coalición la transición

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El principal candidato opositor a la Presidencia de Gabón, Albert Ondo Ossa, ha abierto la puerta a la inclusión de miembros de la coalición Alternancia 2023 en el nuevo Gobierno de transición que será instaurado próximamente, a raíz del golpe de Estado de la semana pasada, que derrocó al hasta entonces presidente, Ali Bongo.

Ondo Ossa, que ha condenado en todo momento la asonada y que ha descrito lo sucedido como "un golpe de palacio" por parte del jefe de la Guardia Republicana, Brice Oligui Nguema --ahora líder de la junta militar y primo del presidente depuesto--, se reunió esta misma semana con el "presidente de transición" para abordar el futuro próximo del país africano.

Así, ha señalado en una entrevista concedida a la emisora Radio France International que Alternancia 2023 --integrada por seis partidos políticos-- debe trabajar para "desactivar completamente el sistema Bongo-PDG", en referencia al Partido Democrático Gabonés, la formación liderada por el presidente depuesto.

"Alternancia 2023 no debe quedarse al margen de este movimiento, por lo que desde este punto de vista está absolutamente claro", ha dicho, antes de resaltar que la posibilidad de que haya miembros de la coalición en la transición "está siendo discutido con el presidente de transición".

"No podemos ignorar que hubo un golpe de Estado. A favor de este golpe de Estado, Alí Bongo, que representaba la rama más abyecta del sistema Bongo-PDG, ha sido apartado. Aplaudo y felicito a los militares", ha dicho Ondo Ossa, quien ha pedido en varias ocasiones que se publiquen los resultados "reales" de las elecciones, en los que asegura haberse hecho con la victoria.

En este sentido, ha recalcado que "aún sigue en pie todo el sistema Bongo-PDG". "Trabajo en ello (en referencia al derribo de este sistema) desde antes de la transición y después de la transición". "Hace falta que Gabón, nuestro país, se desembarace del sistema Bongo-PDG, que lo ha hundido desde hace cerca de 60 años", ha argumentado.

En otro orden de cosas, Ondo Ossa ha negado ser el autor de una carta en posesión de los opositores Mike Jocktane y Therence Gnembou, detenidos el lunes cerca de la frontera con Guinea Ecuatorial. La misiva contenía, según las informaciones disponibles, una petición de ayuda a Malabo para que respaldara su posición en la crisis política y "restaurar el orden constitucional".

"No admito haber escrito tal carta. Bueno, no importa, en realidad me gustaría empezar una mañana e ir a Guinea Ecuatorial, Camerún, República Centroafricana (RCA). ¿Por qué no?. Necesitamos paz, y esta paz se hace con nuestros vecinos. Así que no veo qué podría realmente causar revuelo. Pero, como dije, no firmé esa carta, no la escribí", ha remachado.

Las palabras de Ondo Ossa llegan después de que Oligui Nguema desvelara el jueves el nombramiento del ex primer ministro y ahora opositor Raymond Ndong Sima como primer ministro de transición. Ndong Sima, quien fue primer ministro entre 2012 y 2014, abandonó un año después el PDG e incluso fue candidato a la Presidencia en las elecciones de agosto.

El Comité para la Transición y la Restitución de las Instituciones (CTRI), el nombre oficial de la junta, suma al nombramiento del primer ministro una renovación del Tribunal Constitucional que incluye la designación de un nuevo presidente, Dieudonné Aba'a Owono, en sustitución de Marie-Madeleine Mborantsuo, que llevaba en el cargo desde 1991.

El golpe de Estado fue perpetrado poco después de que se anunciara oficialmente la victoria de Bongo --quien encabezaba el país desde 2009, cuando sucedió a su padre, Omar Bongo, presidente desde 1967-- en los últimos comicios. Los golpistas tildaron de "falsos" los resultados y procedieron a la disolución de las instituciones y a prometer una transición que derivará en nuevos comicios.