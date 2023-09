¡Hacen fila por la CDMX! Aspirantes ya ambicionan la cereza en el pastel electoral de 2024

Una vez que se definió que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Galvez encabezarán las coaliciones partidistas que buscarán la presidencia de México en 2024, la carrera de los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cobrará fuerza entre los que desde hace tiempo alzaron la mano y los que se destaparán en la recta final rumbo a los comicios del 2 de junio del año entrante.

Políticos de todos los colores y de distintos órdenes de gobierno han manifestado su interés por el gobierno capitalino de viva voz, a través de pintas de bardas y promoción personalizada de sus logros. Más de una decena busca la candidatura de sus respectivos partidos, o coaliciones para dirigir la CDMX desde el Palacio del Ayuntamiento.

No obstante, a pesar de que el cuuadro comienza a completarse, aún faltan unos meses para que se decida quiénes competirán en las urnas en junio de 2024.

Morena

Omar García Harfuch

Actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se destapó el pasado 4 de septiembre en una entrevista que se publicó en un medio de circulación nacional. “Estamos listos para enfrentar cualquier reto en la ciudad”, afirmó el funcionario que aparece con buenos números en varios estudios demoscópicos.

Es un nativo de Cuernavaca, Morelos, nacido el 25 de febrero de 1982. A sus 38 años, se destaca como el mando operativo más joven en diversas corporaciones, tanto federales como locales. Es licenciado en Derecho y Seguridad Pública por la Universidad Continental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

Clara Brugada

La todavía alcaldesa de Iztapalapa anunció que se separará de su cargo el próximo 15 de septiembre, para dedicarse “de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento”. Sin embargo, lleva al menos seis meses organizando eventos públicos para hablar sobre su trabajo en distintos puntos de la capital, y en entrevistas ha dejado ver sus aspiraciones con miras a 2024.

Ha ocupado varios cargos políticos, incluyendo la alcaldía de Iztapalapa y la diputación en el Congreso de la Unión. Su trayectoria política comenzó en movimientos sociales urbanos en la década de 1980, luchando por los derechos de los pobladores en el oriente de la Ciudad de México.

Miguel Torruco Garza

El diputado federal se destapó a través de la pinta de bardas con el hashtag “#Torruco”, y la leyenda “relevo generacional CDMX”. Es licenciado en Mercadotecnia con una maestría en Administración Pública y especialidades en estrategias digitales y marketing digital.

Fue activista en movimientos estudiantiles y asesor digital de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2012. En 2018, fundó el movimiento digital Millennials y asesoró la campaña presidencial del hoy presidente.

Cuauhtémoc Blanco

Exfutbolista destacado y político mexicano, actual gobernador de Morelos desde octubre de 2018. Fue postulado por el Partido Encuentro Social (PES) y respaldado por la coalición Juntos Haremos Historia. Sin embargo, en enero de 2022, se publicaron fotos controvertidas en las que aparecía con narcotraficantes en una iglesia, generando polémica e investigaciones periodísticas. Hoy es militante de Morena.

Frente Amplio

Santiago Taboada

Alcalde de Benito Juárez desde octubre de 2018 y fue diputado federal de 2015 a 2018. Es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política.

Durante su mandato, mejoró la seguridad y se centró en el desarrollo urbano, la cultura y el bienestar infantil. Fue reelegido como alcalde en 2021 con el 67.9% de los votos y según el propio Andrés Manuel López Obrador, será el candidato de la oposición para competir por la jefatura de Gobierno.

Adrián Rubalcava

Ha ocupado varios cargos políticos en Ciudad de México. Fue jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos de 2012 a 2015, luego diputado y finalmente alcalde desde 2018, siendo reelegido en 2021. Ha ganado elecciones con un sólido apoyo popular en su distrito.

Margarita Zavala Gómez del Campo

Abogada y política mexicana que fue la primera dama de México durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012). Tuvo una carrera en el Congreso de la Unión y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 2018, buscó la presidencia como candidata independiente pero luego renunció. En 2021, regresó al Partido Acción Nacional y fue elegida diputada federal.

Sandra Cuevas

Desde el 1 de octubre de 2021 es la alcaldesa de Cuauhtémoc. Cuevas estudió Comercio Internacional en la Universidad del Valle de México. Posteriormente realizó la maestría en Economía y actualmente cursa el doctorado en Derecho. Tiene diplomados en mercados asiáticos y en comercio exterior.

Es fundadora y presidenta del proyecto social Por un México Bonito. Desde el inicio de su administración ha estado envuelta en polémicas por presuntas agresiones a policías; y políticas como borrar grafitis, rótulos y el retiro de ambulantes y vagabundos, mismas que han sido señaladas como acciones de “limpieza social”.

Mariana Moguel

Ha ocupado diversos roles dentro del partido. Fue diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se destacó por su trabajo en el Movimiento Nacional de las Mujeres de la CNOP. También ha sido presidenta del Comité del PRI en Ciudad de México y es consejera política en el partido. Hija de Rosario Robles.

Kenia López Rabadán

Es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Ha sido diputada en la Asamblea Legislativa del DF y la Cámara de Diputados, así como diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Colaboradora en Publimetro. Actualmente, es senadora en la LXIV legislatura.

Lía Limón

Actualmente es alcaldesa de Álvaro Obregón, estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, y la una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales en The Fletcher School of Law and Diplomacy en Estados Unidos, ha ocupado cargos como diputada local y federal por el Partido Acción Nacional (PAN) entre 2009 y 2018.

Luis E. Cházaro

Licenciado en Derecho con una maestría en Administración y varios diplomados. Ha tenido una amplia trayectoria política, sirviendo como asesor jurídico en el gobierno de Querétaro y candidato a senador por el PRD en 2006. Fue diputado federal de 2012 a 2015, destacando en comisiones relacionadas con Energía y corrupción en Petróleos Mexicanos. En 2021, fue elegido diputado plurinominal.

Ricardo Monreal Ávila

Académico, abogado y político mexicano. Inició en el PRI en 1975, luego fue gobernador de Zacatecas por el PRD. También estuvo involucrado con el PT y coordinó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Fue senador desde septiembre de 2018 hasta junio de 2023 y presidió la Junta de Coordinación Política del Senado.

Movimiento Ciudadano

Salomón Chertorivski

Fue Secretario de Salud de México de 2011 a 2012 y encabezó la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México de 2012 a 2017. Es licenciado y maestro en economía por el ITAM y tiene una maestría en políticas públicas de Harvard. También ha sido catedrático en varias instituciones académicas. Nacido el 28 de septiembre de 1974.

Independientes

José Antonio Valles Romero

Es un investigador especializado en logística y uno de los miembros fundadores de la Sociedad Mexicana de Investigaciones de Operaciones. En su perfil de LinkedIn, se destaca que ha sido galardonado con el Premio Nacional en Logística en 2007.

Lorena Osornio Elizondo

Nuera de Alejandra Barrios Richard, líder de comerciantes ambulantes y militante del PRI. Está casada con el exasambleísta Sergio Jiménez Barrios. En 2015, buscó la delegación Cuauhtémoc como candidata independiente y lidera la asociación civil Foro Nacional de Justicia y Equidad Social. Nacida en Querétaro en 1968, encabezó el Comité vecinal en la colonia Centro de la Delegación Cuauhtémoc. En 2018, compitió por la Jefatura de Gobierno como independiente sin mucho apoyo.

Pedro Pablo de Antuñano Padilla

Fue director Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc durante la gestión de Ricardo Monreal. En 2016, fue arrestado con 600 mil pesos en efectivo en su vehículo, aunque la Contraloría lo inhabilitó por tres años, el Tribunal de Justicia Administrativa anuló la sanción. También ha ocupado cargos en el Injuve, el Indeporte y la Secretaría de Seguridad Pública.

Fernando Salvador Sánchez Campos

Al momento, no hay mayor información o registros sobre su actividad política o profesional.

