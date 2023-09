Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “El amor de mi vida” – María Becerra, Los Ángeles Azules

2.- “Lala” - Myke Towers

3.- “Los del espacio” – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

4.- “Baby Hello” - Rauw Alejandro, Bizarrap

5.- “Dance The Night (From Barbie The Album)” – Dua Lipa

6.- “Me enteré” - Tiago PZK, Tini

7.- “Salgo a bailar” – Emilia, FMK

8.- “Corazón vacío”- Maria Becerra

9.- “Vagabundo” – Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Beéle

10.- “No_se_ve.mp3” – Emilia, Ludmilla, Zecca

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- “Chulo pt.2” – Bad Gyal, Tokischa, Young Miko

2.- “X eso bb” – Jere Klein, Nicki Nicole

3.- “Columbia” – Quevedo

4.- “Lala” – Myke Towers

5.- “Vagabundo” – Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Beéle

6.- “Where She Goes” – Bad Bunny

7.- “Wiggy” - Young Miko

8.- “Amargura” - Karol G

9.- “Un finde - Crossover #2” – Big One, FMK, Ke Personajes

10.- “Yandel 150” – Feid, Yandel

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- “Lala” – Myke Towers

2.- “Columbia” – Quevedo

3.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

4.- “Los del espacio” – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

5.- “Classy 101” – Feid, Young Miko

6.- “Mi ex tenía razón” – Karol G

7.- “El cielo” – Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers

8.- “Amargura”- Karol G

9.- “Quema” - Ryan Castro, Peso Pluma

10.- “Wiggy” - Young Miko

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “Coco loco” – Maluma

2.- “Lala” – Myke Towers

3.- “No_se_ve.mp3” – Emilia, Ludmilla, Zecca

4.- “El merengue” - Manuel Turizo, Marshmello

5.- “Vampire” – Olivia Rodrigo

6.- “Eva Longoria” – Ozuna, Davido

7.- “Clavaíto” - Abraham Mateo, Chanel

8.- “Dance The Night (From Barbie The Album)” – Dua Lipa

9.- “Vagabundo” – Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Beéle

10.- “Ibiza” – DePol

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- “Seven (explicit ver.)” – Jung Kook, Latto

2.- “Cruel Summer” - Taylor Swift

3.- “Lala” – Myke Towers

4.- “Vampire” – Olivia Rodrigo

5.- “As it was” - Harry Styles

6.- “Dance The Night (From Barbie The Album)” – Dua Lipa

7.- “Tulum” – Peso Pluma, Grupo Frontera

8.- “Flowers”- Miley Cyrus

9.- “La bebé (remix)” – Yng Lvcas, Peso Pluma

10.- “un x100to” – Grupo Frontera, Bad Bunny

(Fuente: Los 40 Principales)