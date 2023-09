Luis de la Fuente: "Yo le doy valor a estos futbolistas, que son insaciables"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Yo le doy valor a estos futbolistas, que son insaciables, tienen muchas ganas de éxito, de triunfo, de trabajar, de conseguir un objetivo que siempre hemos tenido en mente. Después de trabajar en la Nations League, fue consolidar una idea, un compromiso y esas circunstancias que a veces parecen que son contratiempos o que pueden ser inconvenientes", dijo De la Fuente en rueda de prensa.

"Uno, cuando hace su plan de partido, siempre piensa en el mejor escenario. Pero mi experiencia me dice que es muy difícil, muy difícil, obtener una victoria tan contundente ante un rival así; que seguramente ahora podamos minimizar sus condiciones y su capacidad por el resultado, pero esto es solo fruto de un equipo que ha estado desde el primer minuto hasta el final concentrado", argumentó.

En este sentido, De la Fuente indicó que sus pupilos se habían "empeñado en trabajar" y en "hacer las cosas bien"; y también que su equipo estaba "total y absolutamente confiado en el potencial" que tenía y "con la ambición suficiente para no dejar bajar los brazos en ningún momento del partido" en Tiflis.

"Es mérito de que se haya encontrado enfrente de una grandísima selección. Insisto con los valores que hemos puesto antes: ambición, compromiso, superación. No hemos bajado los brazos en ningún momento", reiteró. "Hemos querido seguir jugando al fútbol y creo que lo hemos hecho muy bien, eso no quita méritos a la selección georgiana; que vuelvo a repetir, yo la conozco muy bien, tiene una grandísima generación y lo ha demostrado también en los resultados que han obtenido hasta ahora", insistió De la Fuente.

Por ora parte, el seleccionador elogió al joven Lamine Yamal. "Cada día te sorprende. Es increíble que un chico con 16 años juegue con esta naturalidad y esta confianza a este nivel, pero también en su club. Al fin y al cabo, nosotros lo que estamos agradecidos es el rendimiento que tienen en sus clubes porque de alguna manera nos sirve para valorar y luego hacer ese análisis de su capacidad para competir con nosotros", señaló acerca del ahora debutante y goleador más joven en la historia de la selección absoluta española.

"Lo hace extraordinariamente en su club y, cuando ha venido aquí, se ha integrado. Pero ahora vuelvo a poner en valor la importancia del grupo, de los veteranos que lo han acogido perfectamente. Insisto, es fruto de un trabajo en equipo, de un concepto de grupo, de familia. Y eso es lo que estamos consiguiendo. Eso nos hace más fuertes y en el futuro seguro que también pasaremos momentos difíciles, eso está claro, pero nos hará superarlos con más seguridad y con menos dureza de lo que serían otras circunstancias", resaltó sobre Yamal.

"Siempre digo que todo lo que tengamos que vivir en el ámbito del fútbol... Pues estoy preparado para ello, no me inquieta. Sé que esto es así, sé que vamos a tener altibajos, sé que se valoran más o menos los momentos por el resultado, pero eso no me inquieta. Yo quiero hablar, que hablemos mucho de fútbol, eso creo que también nos daría algo de tranquilidad y estoy preparado para todo lo que tenga que venir. Porque me siento muy seguro, confiado", opinó.

"La gente que tiene que confiar en mí, confía en mí. Tengo unos jugadores maravillosos, tengo un cuerpo técnico que no para de trabajar, que son incansables, que me hacen todo mucho más fácil. Entonces, confío en esas herramientas, con esos argumentos es difícil que pueda bajar los brazos y no lo haré nunca", subrayó De la Fuente.

"En este contexto, lo menos importante es el resultado. Queríamos ganar, yo siempre os he dicho que nuestro objetivo es ganar los cinco partidos que restan. Queríamos ganar los ocho, tenemos que ganar los cinco siguientes. Era importante ganar. La victoria da mucha tranquilidad, da calma", zanjó el seleccionador de la 'Roja'.