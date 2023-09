NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Video de Biden y exfiscal general de Estados Unidos es sacado de contexto

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al secretario de Justicia estadounidense Jeff Sessions evitando que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, toque a su nieta y la apartándola de él con su mano.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en X, antes conocido como Twitter, señala incorrectamente que un video muestra al exsecretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, apartando a su nieta del presidente estadounidense para evitar que éste la toque.

El texto incluye un video en el que se puede ver a Sessions moviendo la mano sobre la cabeza de una niña al mismo tiempo que el mandatario estadounidense aproxima su mano a la cabeza de la menor. Inmediatamente después Sessions coloca su mano en la espalda de la menor y la empuja levemente hacia adelante para luego avanzar junto a ella.

“Un ex fiscal general de los Estados Unidos sabiendo como es Biden le corre la mano para que ni toque a su nieta y se la lleva”, dice el mensaje.

Sin embargo, éste es sólo el fragmento de una grabación más larga. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes The Associated Press encontró que el video se publicó originalmente en C-SPAN el 6 enero de 2015 cuando el entonces vicepresidente Biden celebró una ceremonia de juramento con los senadores recién elegidos y reelegidos. La ceremonia oficial tuvo lugar en la cámara del Senado el día de la inauguración del 114º Congreso.

En la grabación original se puede ver a Sessions y a algunos miembros de su familia preparándose para posar con Biden en una fotografía. Las personas se colocan en sus lugares y se toman la foto.

A continuación Biden le dice al exsenador que tiene una familia hermosa y la familia de Sessions se retira, pero en el último momento se ve que el cabello de una de las nietas del exsecretario de Justicia se atoró en el botón de su saco y que éste intenta desatarla. Biden intenta ayudarle, pero el exsecretario de justicia logra liberar el cabello de la menor antes y se retira con ella para permitir a otra senadora y a su familia tomarse la foto con Biden.

En el video se alcanza a escuchar a Sessions diciéndole a su nieta que espere un momento pues se atoró con su saco. Biden por su parte dice: “Ahí tienes”, cuando Sessions logra desenredar el cabello de su nieta.

Sessions fue el primer secretario de justicia del expresidente Donald Trump, un puesto al que se vio obligado a renunciar cuando su recusación de la investigación sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016 provocó un desacuerdo con el presidente.

Sessions dijo que estaba obligado por ley a recusar porque era un sujeto y testigo potencial ya que había participado en la campaña de Trump de 2016.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

Declaraciones de Putin en rueda de prensa reciente son tergiversadas

LA AFIRMACIÓN: El presidente ruso Vladimir Putin suplicó a Ucrania terminar con la guerra durante una conferencia de prensa que realizó junto con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el 4 de septiembre.

LOS HECHOS: El mandatario ruso no dijo eso durante el encuentro con medios de comunicación que se realizó el lunes en conjunto con Erdogan. AP revisó la conferencia de prensa en su totalidad y no encontró ninguna afirmación similar.

En la rueda de prensa, al ser cuestionado por periodistas sobre si durante el encuentro se había hablado sobre el cese al fuego en Ucrania, Putin señaló que se han presentado documentos para negociar el fin del conflicto bélico pero que Ucrania los ha desechado. Agregó que aunque ha oído hablar sobre iniciativas para terminar con la guerra ninguna ha sido discutida con su país.

Putin dijo estar abierto a negociaciones de paz, pero en ningún momento “suplicó” a Ucrania terminar con la guerra.

El lunes, el presidente Erdogan y el líder ruso se reunieron en la ciudad de Sochi, al sur de Rusia, para hablar sobre el acuerdo de cereales del Mar Negro que Putin abandonó en julio.

Tras el encuentro Putin declaró que el acuerdo que permitía a Ucrania exportar granos de forma segura a través del Mar Negro en medio de la guerra no se restablecerá hasta que Occidente cumpla las exigencias de Moscú sobre sus propias exportaciones agrícolas, reportó AP.

El convenio es considerado vital para el suministro mundial de alimentos, especialmente en África, Oriente Medio y Asia.

A raíz de esto, en redes se compartió una publicación en la que se asegura falsamente: “¡Vergüenza! Putin pide perdón al mundo y suplica a Ucrania terminar con la guerra: ¡No puedo más!”. La publicación incluye un video en el que un narrador asegura que la reunión del lunes para hablar sobre el acuerdo de cereales y granos fue solamente una excusa.

El narrador comenta “que Rusia le suplicó a Zelenskyy que por favor se siente a negociar porque él ya necesita ponerle fin a esta guerra insensata”. Después el narrador señala erróneamente que Putin dijo: “Por favor siéntense a negociar conmigo. Yo quiero terminar esta guerra. No me niego a ponerle fin”.

Pero esto es incorrecto. AP revisó la conferencia en su totalidad y confirmó que Putin no hizo ninguna de estas afirmaciones. Tampoco existen reportes oficiales o mediáticos en los que se reporte que el mandatario ruso pronunció esas palabras.

Lo que sí dijo Putin en la rueda de prensa fue que sí ha habido esfuerzos para negociar la paz y que se han presentado documentos, pero que Ucrania los ha descartado. “Hemos oído hablar sobre otras iniciativas, pero no las han debatido con nosotros por eso no podemos decir nada nuevo”, agregó Putin.

Además esta declaración también es citada en el video incluido en la publicación incorrecta.

Casi al final de la conferencia de prensa, Putin comentó: “Rusia nunca renunció a las negociaciones de paz. Tampoco lo hacemos ahora. El señor presidente turco también ha abordado este tema y yo lo vuelvo a confirmar”.

— Abril Mulato

Candidata presidencial de Ecuador no prometió “condonar” deudas de electricidad

LA AFIRMACIÓN: Luisa González, candidata presidencial en Ecuador, prometió en la red social X, antes Twitter, que de ganar las elecciones “condonará” los adeudos por suministro eléctrico.

LOS HECHOS: En medio de temores de violencia y el despliegue de policías y militares, millones de ecuatorianos participaron en las elecciones presidenciales del 20 de agosto en el país sudamericano.

Pese a las tensiones, con la mayoría de las actas escrutadas, la candidata del partido Revolución Ciudadana, Luisa González, y el millonario Daniel Noboa, avanzaron a la segunda vuelta con 33,11% y 23,98% de los votos, respectivamente, reportó AP.

Tras los comicios, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas sobre el proceso electoral que AP ha verificado.

Por ejemplo, una publicación en X muestra el tuit de la cuenta apócrifa de González para decir erróneamente que la candidata prometió “condonar” los adeudos de servicio de electricidad en caso de ganar la presidencia.

Usuarios compartieron la publicación falsa para burlarse de González, quien durante las campañas encabezó las principales encuestas.

Pero tras la difusión de la imagen del tuit falso, González aclaró desde su cuenta verificada en X que la publicación que circula proviene de una cuenta apócrifa.

“A no creer las mentiras de los mediocres que, ante la falta de argumentos, no tienen más que inventarse noticias falsas. Siempre son los mismos. Esta es mi única cuenta oficial”, dijo desde la cuenta @LuisaGonzalezEc.

La candidata, exfuncionaria del gobierno del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, incluyó una imagen de la publicación falsa con la leyenda “falso” sobre ésta. Correa, quien está condenado a ocho años de cárcel por corrupción y que le impide volver al país -que él califica como “persecución política”-, gobernó ese país de 2007 al 2017.

Los comicios en Ecuador ocurrieron en medio de tensiones tras el asesinato durante la campaña del candidato Fernando Villavicencio, uno de los contendientes.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Niño no enfrentó a presidenta de Perú en un evento, el video fue manipulado

LA AFIRMACIÓN: Un niño encaró a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en un evento público. Le reclamó por las personas que murieron en las protestas antigubernamentales.

LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en Facebook, TikTok y X, anteriormente conocido como Twitter, afirman que un niño encaró a la presidenta peruana y le reclamó por 70 muertos en las protestas.

“Yo no veo libertad. Yo no veo independencia y no tengo nada que celebrar el día de hoy, cuando escucho que asesinaron a más de 70 peruanos por alzar la voz, por protestar, por marchar en contra de este gobierno”, parece decir el infante a Boluarte en un video difundido en Facebook.

Sin embargo, AP hizo una búsqueda inversa de los fotogramas del video y encontró que corresponden a un video de la cadena estatal TV Perú, titulado: “Presidenta Dina Boluarte participa en homenaje a Santa Rosa de Lima”. Santa Rosa de Lima es considerada como la patrona de la Policía Nacional del Perú.

A partir del minuto 4:08 aparece el niño, a quienes los conductores identifican como hijo de un miembro de la policía. El menor declama un poema Santa Rosa de Lima, pero no menciona la situación política del país, ni hace críticas a Boluarte o su gestión.

AP ubicó que el audio de las publicaciones en realidad corresponde al video en el que un niño hace una crítica hacia Boluarte. Esta grabación circula en X desde al menos el 30 de julio, antes de la ceremonia en la que aparece la presidenta y el niño.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyera al entonces presidente Pedro Castillo quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra.

Ese mismo día, Castillo fue detenido y continúa en prisión provisional mientras es investigado por cargos de rebelión y corrupción. Al ser vicepresidenta de Castillo, Boluarte asumió como mandataria con el apoyo del Congreso.

En tres meses de protestas se registraron 67 muertos. Al menos 30 de los 49 civiles que murieron directamente en choques con la policía durante las jornadas de movilizaciones fallecieron por impacto de bala, según las autopsias revisadas por AP.

Cinco días después de posesionarse en el cargo, Boluarte, en medio de las protestas, aseguró que había asumido “la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales al mes de abril de 2024”.

Pero en junio, tras varios rechazos del Parlamento para adelantar elecciones, la mandataria cambió de decisión y aseguró que se quedaría en el poder hasta 2026, cuando culmina el periodo presidencial para el cual fue elegido Castillo, quien empezó su gestión en 2021.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

Rainforest Alliance no vende alimentos con insectos y tampoco pertenece a Gates

LA AFIRMACIÓN: La organización Rainforest Alliance, propiedad de Bill Gates, quiere forzar a las personas a comer insectos. Sus productos ya están en supermercados.

LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en redes sociales afirman que una empresa del magnate Bill Gates, que tiene como logotipo una rana, está vendiendo alimentos con insectos.

“Puede ser que no te hayas enterado... ¡Pero cuidado cuando compres en el super! Aquellos que te querían curar a base de vacunas, ahora quieren que comas insectos”, dice un video publicado en X, anteriormente conocido como Twitter, en el que se muestra un producto con el sello de Rainforest Alliance.

“Cuando veas en algún producto que compres a esa inocente ranita debes saber que le acabas de comprar a Bill Gates (Guillermito Puertas) un producto a base de insectos”, señala otra publicación en Facebook.

Sin embargo, esta información es falsa. El sello de la organización es un certificado de que algún ingrediente del producto fue elaborado “utilizando métodos que apoyan los tres pilares de la sostenibilidad: social, económico y ambiental”, según su página web.

En respuesta a una consulta de AP, la organización confirmó que no están involucrados en la elaboración de alimentos, como señalan las publicaciones.

“No cultivamos ni producimos alimentos, productos o bienes. Creamos programas para la certificación agrícola. Además, lideramos iniciativas de colaboración con aliados cuyas actividades confluyen en paisajes prioritarios para promover e impulsar el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales”, dijo Rainforest Alliance en un correo electrónico.

Añadió que su trabajo es elaborar programas de certificación que los agricultores y las cadenas de suministro deben cumplir si quieren obtener la certificación Rainforest Alliance, que es otorgada por entes independientes.

“Las ranas son bioindicadores de un ambiente natural saludable. Rainforest Alliance eligió a la rana arbórea de ojos rojos como su mascota hace más de treinta años, ya que este anfibio de ojos brillantes se encuentra comúnmente en los neotrópicos, donde nuestros fundadores comenzaron a trabajar para proteger las selvas tropicales. Desde entonces, esta rana se ha convertido en un símbolo internacional de sostenibilidad”, explicó.

Al respecto de Gates, AP encontró en el registro de la Fundación Bill y Melinda Gates que Rainforest Alliance recibió 5.343.025 dólares en 2017. Sin embargo, la organización negó que el empresario tenga un cargo en la toma de decisiones.

“Bill Gates no es dueño ni participa en la junta directiva de Rainforest Alliance”, dijo y agregó que tampoco “dio la idea para crear Rainforest Alliance. Daniel Katz y otros amigos suyos, cofundaron Rainforest Alliance en 1987”.

AP ha verificado anteriormente publicaciones que desinforman sobre proyectos que reciben recursos de la fundación de Gates.

— León Ramírez

