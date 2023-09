Otras dos mujeres denuncian al brasileño Antony por agresión sexual

LONDRES, 8 (dpa/EP)

El delantero del Manchester United Antony ha sido acusado por dos mujeres de presuntas agresiones sexuales, en una semana en la que el extremo fue desconvocado por la selección brasileña después de haber sido denunciado por su expareja por violencia doméstica.

El jugador, de 23 años, fue excluido de la 'canarinha' a principios de esta semana tras las acusaciones de agresión física en varias ocasiones desde enero hacia su exnovia Gabriela Cavallin, que están siendo investigadas por la policía y que él niega.

Ahora, el diario brasileño Extra ha informado de que la 'influencer' y estudiante de Derecho Rayssa de Freitas presentó en mayo de 2022 una denuncia policial contra Antony alegando que sufrió lesiones en un incidente en el que se vieron implicados el jugador y otra mujer tras una noche de fiesta en Sao Paulo.

Por su parte, la banquera Ingrid Lana ha declarado a la cadena brasileña RecordTV que en un incidente en casa de Antony en Manchester en octubre de 2022 este le empujó "contra la pared" y le hizo golpearse "la cabeza". "Intentó tener una relación conmigo y yo no quise. Mi propósito era sólo de negocios. Al llegar allí, después de que me invitase, me di cuenta de que tenía segundas intenciones", explicó Lana.

El miércoles, el Manchester United reconoció las "acusaciones vertidas" contra Antony y afirmó que, "a la espera de más información", no haría "más comentarios". "Como club, nos tomamos este asunto muy en serio, teniendo en cuenta el impacto que estas acusaciones y la posterior denuncia tendrán en los supervivientes de abusos", apuntó.