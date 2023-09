Yolanda Díaz afirma que desea el fin del conflicto catalán por convicción y "no para salvar la investidura"

ROMA, 8 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que la única instancia competente para dirimir sobre la validez de una eventual Ley de Amnistía es el Tribunal Constitucional (TC), pese a que ahora muchos se atreven a hacer "aseveraciones" y ha proclamado que busca una solución al conflicto catalán por convicción, "no para salvar una investidura".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en Roma momentos antes de asistir a la presentación del libro 'Por una Constitución de la Tierra' de Luigi Ferrajoli y después de reunirse con el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri.

Preguntada por las declaraciones del secretario general del PSOE en Aragón Javier Lambán, que ha tildado de "obscena" la reunión que tuvo con el pasado lunes con el expresidente de la Generalitat Carlos Puigdemont y sostenido que aprobar la amnistía llevaría a pique la nave constitucional, Díaz ha dicho que respeta "a todo el mundo" aunque no comparta sus opiniones.

ACONSEJA DEJAR QUE EL TC SE PRONUNCIE SI LLEGA UNA LEY

Eso sí, ha incidido en que ahora observa a mucha gente que se atreve a emitir sus consideraciones sobre la amnistía, todas "respetables", pero ha aconsejado que "sería bueno" dejar que sea el TC "haga sus tareas" y resuelva en caso de que se elabora una norma sobre esta figura.

De hecho, Díaz ha instado a hacer memoria y recordar el debate que tuvo el poder constituyente en el año 1978 donde, en la ponencia sobre la Carta Maga, se debatió dos enmiendas relativas a la amnistía (una presentada por la UCD y otra de Raúl Morodo) y entonces se debatió "no constitucionalizar la amnistías", es decir, que fuera el pronunciamiento sobre el encaje dentro de la carta magna de esta medida recayera en el TC. "Respetemos esta decisión", ha ahondado.

SÁNCHEZ Y ELLA VAN A TENER QUE NEGOCIAR MUCHO

Por otro lado, la vicepresidenta segunda en funciones ha señalado que es "muy optimista" respecto a las opciones de una investidura progresista y que "nunca se levanta de la mesa" a la hora de dialogar, para añadir que ella y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, van a tener que "negociar mucho" para conseguir un gobierno de coalición, que es lo que quieren los españoles con su voto en las elecciones del 23J.

También ha enfatizado que los españoles también han votado avanzar en un país diverso y la protección de las lenguas cooficiales, recogida en la Constitución, y que siempre le van a encontrar "con la mano tendida en Cataluña y no por una investidura".

NO ABORDARÁ CATALUÑA PARA SALVAR LA INVESTIDURA

Es más, la líder de Sumar ha destacado que no es una mujer que haga "política de coyuntura" sino que es "coherente" y que ve por principios a Cataluña como solución y no como un problema.

"Yo no voy a abordar Cataluña para salvar una investidura, no me van a encontrar jamás haciendo esto, pero creo que de una vez por todas tenemos que acabar con un conflicto que pesa mucho, que es el catalán, y hacerlo con una única herramienta que es la democracia y el diálogo", ha defendido.

Luego, ha criticado que cuando se puso en "jaque" al país, en referencia a los acontecimientos a los que "nunca" de debió llegar derivados del 'procés' en 2017, fue durante la etapa del PP en Moncloa, que "abdicó" de la política.

Por tanto, ahora la coalición progresista en funciones va a respetar el mandato de la mayoría democrática dictó en las urnas para tratar de, desde el diálogo siempre en el marco constitucional, seguir "ganando derechos", mejorar la vida de los trabajadores subiendo salarios y continuar demostrando que gestionan mejor que la derecha, como hicieron en la anterior legislatura.

El pasado miércoles Díaz manifestó que después de la conversación con Puigdemont en Bruselas está convencida de que "va a haber un Gobierno progresista en España"-

Tras ese encuentro con el expresidente catalan, se emitió un comunicado conjunto donde subrayaron su voluntad de "explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político".